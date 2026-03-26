Il paragone tra Messi e Jordan non è stato l'unico a far discutere: anche il confronto LeBron-Ronaldo, con una frecciatina verso l'ex Real Madrid

Samuele Dello Monaco 26 marzo - 10:28

In un video recentemente diventato virale online, l'attuale fuoriclasse dei Los Angeles Lakers Luka Doncic ha partecipato a un gioco in cui doveva paragonare le stelle del calcio alle più grandi leggende della NBA. La sua scelta più controversa? Aver accostato Lionel Messi a Michael Jordan, da grande tifoso del Real Madrid.

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Messi come Jordan Lasciando intendere che l'ex icona del Barcellona sia il GOAT (il migliore di tutti i tempi) del calcio, esattamente come Jordan lo è per la pallacanestro, Doncic ha toccato un tasto dolentissimo per i fan del Real Madrid. Nonostante lo sloveno sia un fiero e autoproclamato madridista che non perde mai l'occasione di tifare per il club in cui è cresciuto, ha dimostrato un'obiettività sportiva che molti tifosi dei Blancos si rifiutano di accettare.

La frecciatina a Cristiano Ronaldo — Il paragone tra Messi e Jordan non è stato l'unico elemento a far discutere. Nel video, Doncic ha tracciato un parallelismo anche tra LeBron James e Cristiano Ronaldo, rimarcando però una differenza sostanziale: mentre LeBron continua a dominare e a competere al massimo livello in NBA, Ronaldo ha scelto di allontanarsi dal calcio che conta per giocare in Arabia Saudita. Per completare il quadro, lo sloveno si è divertito a creare altri abbinamenti di altissimo livello tra il calcio europeo e il basket americano.

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Kylian Mbappé è stato paragonato a Nikola Jokic, mentre Vinicius è stato accostato alle caratteristiche di Stephen Curry. Per ultimo, Erling Haaland è stato visto come l'equivalente calcistico di una versione più giovane di Kevin Durant. Inevitabilmente, nulla ha generato più reazioni del paragone Messi-Jordan. La scelta ha infiammato i social network: da una parte chi applaude la sincerità sportiva del cestista, dall'altra l'ala dura dei tifosi del Real Madrid, profondamente delusa dal tributo rivolto al rivale storico di sempre.

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