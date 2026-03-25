La famiglia ha scelto di radicarsi in Florida, forte del fatto che Leo è sotto contratto con l'Inter Miami fino al 31 dicembre 2028

Samuele Dello Monaco 25 marzo - 13:00

Il trasferimento negli Stati Uniti ha inaugurato un capitolo inedito e stimolante per la famiglia di Lionel Messi. A raccontarlo è Antonela Roccuzzo, la moglie del fuoriclasse argentino, che dalla loro lussuosa villa in Florida ha svelato dettagli intimi e curiosi della loro nuova quotidianità americana.

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Questa strana passione per i Lego — Oltre al calcio e alla mondanità, c'è un passatempo particolare che unisce la famiglia: i mattoncini. Durante un'intervista concessa alla celebre rivista Harper's Bazaar, Antonela ha confessato di essere una grande appassionata di Lego e di detestare l'idea di smontare le sue opere. Questa dedizione l'ha spinta a creare un vero e proprio spazio espositivo domestico. "Io e i miei figli abbiamo una specie di museo dove esponiamo tutte le nostre creazioni Lego", ha rivelato orgogliosa. Quando le è stato chiesto quale fosse il suo progetto preferito, non ha avuto esitazioni: "Il castello di Hogwarts! È gigantesco e mi affascina".

La quotidianità della famiglia Messi — Nonostante i nuovi hobby, il cuore pulsante della vita di Antonela resta la sua famiglia. La coppia condivide la quotidianità con i tre figli: il primogenito Thiago (13 anni), che sta già muovendo i primi passi nel calcio avendo giocato nel settore giovanile dell'Inter Miami, il figlio di mezzo Mateo (11 anni) e il più piccolo, Ciro (8 anni).

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L'attaccamento viscerale per loro è letteralmente inciso sulla sua pelle, dato che Antonela porta i nomi dei suoi figli tatuati sul braccio. Riflettendo sulla maternità, ha affermato con dolcezza: "Ciò che mi ha cambiato di più come donna è stato diventare madre. Perché da quel momento in poi, i miei figli sono diventati la mia priorità".

La serenità della Florida — Tuttavia, con Thiago, Mateo e Ciro che crescono rapidamente, la trentottenne argentina sta scoprendo un lato diverso della vita a Miami, concedendosi spazi nuovi. "Mi sto davvero godendo questa fase della vita ora che i miei figli non sono più così piccoli", ha continuato. "Sto imparando a dare valore a me stessa in modo diverso, mettendomi al centro della mia vita. È una novità, e la vivrò un po' alla volta". Questa serenità familiare fa da solida base anche per le certezze professionali. La famiglia ha infatti scelto di radicarsi in Florida, forte del fatto che Leo Messi è sotto contratto con l'Inter Miami fino al 31 dicembre 2028. Una tranquillità che si riflette appieno anche sul campo: l'icona e campione del mondo ha infatti registrato un inizio di stagione tipicamente brillante, confermando il suo strapotere con quattro gol nelle sue prime quattro apparizioni in MLS.

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