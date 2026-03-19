C'è una cosa che Lionel Messi ama fare più di tutte, ovvero continuare ad aggiornare le sue statistiche. Ieri sera, durante la partita tra l'Inter Miami e il Nashville, l'otto volte Pallone d'Oro ha segnato un altro record, diventando il secondo giocatore nella storia del calcio maschile a toccare i 900 gol in partite ufficiali. Ma non c'è stata solo felicità per la Pulce. La partita di ritorno della CONCACAF Champions Cup si è conclusa sull'1-1; in America vale ancora la regola dei gol in trasferta, e questo significa che, dopo lo 0-0 dell'andata, l'Inter Miami è fuori dalla coppa. Messi aveva sbloccato il match nei primi 10 minuti con il suo classico mancino a incrociare, ma a metà ripresa ci ha pensato Cristian Espinoza a pareggiare i conti e a far passare il Nashville.
NELLA LEGGENDA
Quota 900 gol per Messi! La Pulce raggiunge CR7, ma l’Inter Miami è fuori dalla coppa
L'allenatore dell'Inter Miami, Javier Mascherano, si è presentato ai microfoni amareggiato, facendo mea culpa per l'eliminazione della sua squadra: "È una notte molto triste, piena di delusione. Avevamo grandi speranze. I giocatori hanno dato il massimo e fatto tutto il possibile. Alla fine, il vero responsabile di questa eliminazione sono io", ha ammesso il tecnico argentino.
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Il duello infinito con CR7 e il tributo degli avversari—
Ancora una volta si rinnova il dualismo e la lotta a distanza tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due fenomeni del calcio mondiale continuano a rispondersi a suon di record colpo su colpo. CR7 ha raggiunto i 900 gol a settembre 2024, ora è già a quota 965 e punta chiaramente alla vetta dei 1.000. Ma c'è un dato spaventoso totalmente a favore dell'argentino. Per arrivare a 900 marcature a Ronaldo sono servite 1.236 partite, mentre a Messi ne sono bastate soltanto 1.142.
Al momento non c'è nessuno in grado di intimorire i due eterni rivali. Al terzo posto di questa speciale classifica c'è Pelé con 765 gol, mentre tra i giocatori in attività il più vicino è Robert Lewandowski, lontanissimo a quota 690. Un'impresa storica, quella di Messi, condita dalle parole al miele dell'allenatore avversario, B.J. Callaghan: "900 gol, congratulazioni a lui. È il migliore".
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La mappa dei 900 gol di Messi: l'era Barcellona e l'anno magico—
Ma dove sono stati segnati questi 900 gol? La stragrande maggioranza, ovviamente, è arrivata con il Barcellona. In maglia blaugrana le marcature sono ben 672. Il resto del bottino è diviso tra Parigi, Miami e Nazionale argentina. Con l'Albiceleste ha esultato 115 volte, con il PSG ha segnato 32 reti e con l'Inter Miami è già a quota 81. Un cammino leggendario e quasi fantascientifico, che ha vissuto il suo apice nell'irripetibile anno solare 2012, quando Messi chiuse con la mostruosa cifra record di 91 reti complessive.
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