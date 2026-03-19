L'argentino segna il gol numero 900 in carriera, eguagliando Cristiano Ronaldo. La rete però non basta all'Inter Miami, eliminata dalla CONCACAF Champions Cup dal Nashville per la regola dei gol in trasferta

Francesco Intorre 19 marzo - 12:11

C'è una cosa che Lionel Messi ama fare più di tutte, ovvero continuare ad aggiornare le sue statistiche. Ieri sera, durante la partita tra l'Inter Miami e il Nashville, l'otto volte Pallone d'Oro ha segnato un altro record, diventando il secondo giocatore nella storia del calcio maschile a toccare i 900 gol in partite ufficiali. Ma non c'è stata solo felicità per la Pulce. La partita di ritorno della CONCACAF Champions Cup si è conclusa sull'1-1; in America vale ancora la regola dei gol in trasferta, e questo significa che, dopo lo 0-0 dell'andata, l'Inter Miami è fuori dalla coppa. Messi aveva sbloccato il match nei primi 10 minuti con il suo classico mancino a incrociare, ma a metà ripresa ci ha pensato Cristian Espinoza a pareggiare i conti e a far passare il Nashville.

L'allenatore dell'Inter Miami, Javier Mascherano, si è presentato ai microfoni amareggiato, facendo mea culpa per l'eliminazione della sua squadra: "È una notte molto triste, piena di delusione. Avevamo grandi speranze. I giocatori hanno dato il massimo e fatto tutto il possibile. Alla fine, il vero responsabile di questa eliminazione sono io", ha ammesso il tecnico argentino.

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Il duello infinito con CR7 e il tributo degli avversari — Ancora una volta si rinnova il dualismo e la lotta a distanza tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due fenomeni del calcio mondiale continuano a rispondersi a suon di record colpo su colpo. CR7 ha raggiunto i 900 gol a settembre 2024, ora è già a quota 965 e punta chiaramente alla vetta dei 1.000. Ma c'è un dato spaventoso totalmente a favore dell'argentino. Per arrivare a 900 marcature a Ronaldo sono servite 1.236 partite, mentre a Messi ne sono bastate soltanto 1.142.

Al momento non c'è nessuno in grado di intimorire i due eterni rivali. Al terzo posto di questa speciale classifica c'è Pelé con 765 gol, mentre tra i giocatori in attività il più vicino è Robert Lewandowski, lontanissimo a quota 690. Un'impresa storica, quella di Messi, condita dalle parole al miele dell'allenatore avversario, B.J. Callaghan: "900 gol, congratulazioni a lui. È il migliore".

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La mappa dei 900 gol di Messi: l'era Barcellona e l'anno magico — Ma dove sono stati segnati questi 900 gol? La stragrande maggioranza, ovviamente, è arrivata con il Barcellona. In maglia blaugrana le marcature sono ben 672. Il resto del bottino è diviso tra Parigi, Miami e Nazionale argentina. Con l'Albiceleste ha esultato 115 volte, con il PSG ha segnato 32 reti e con l'Inter Miami è già a quota 81. Un cammino leggendario e quasi fantascientifico, che ha vissuto il suo apice nell'irripetibile anno solare 2012, quando Messi chiuse con la mostruosa cifra record di 91 reti complessive.

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