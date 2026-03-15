Javier Mascherano fa turnover in vista dell'impegno infrasettimanale della sua Inter Miami. Messi rimane a guardare i suoi dalla panchina per tutti i 90 minuti e il peso offensivo della squadra ne risente.

Francesco Lovino Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 13:23)

Senza la sua stella l'Inter Miami fa più fatica del previsto. Dopo 4 giornate in Major League Soccer, la compagine allenata da Javier Mascherano ha conquistato 7 punti, incassando 6 reti e segnandone altrettante. Lionel Messi, autore fin qui di 3 gol, il 50% di quelli realizzati dalla squadra, non è stato nemmeno convocato. L'obiettivo è preservare il 38enne in vista della gara di ritorno con il Nashville.

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Inter Miami, solo 0-0 a Charlotte L'Inter Miami non riesce a sfondare la difesa di Charlotte nella gara di sabato, mancando di precisione e peccando di una maggiore sterilità offensiva. La gara si è chiusa a reti bianche, con gli ospiti che hanno impensierito il portiere avversario solo in rare occasioni. A conti fatti, delle 10 conclusioni totali, 3 centrano lo specchio della porta. I 5 calci d'angolo e un possesso palla superiore ai padroni di casa non sono sufficienti all'Inter Miami per vincere.

L'assenza di Messi pesa come un macigno, nonostante nella formazione titolare ci fosse Luis Suarez, supportato da Silvetti, Morales e Pinter. Uno dei migliori in campo, però, è stato il portiere Rocco Rios, autore di 5 parate nel corso del match. Dunque, dopo la sconfitta col Los Angeles alla prima giornata e due vittorie con DC United e Orlando City, è arrivato il primo pareggio in campionato per l'Inter Miami.

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Mascherano infuriato viene espulso — Detto della scelta di tenere a riposo Lionel Messi, Javier Mascherano non è stato ripagato da chi avrebbe dovuto sostituirlo. Nonostante ciò, più che la prestazione della squadra, a farlo arrabbiare sarebbe stata la direzione dell'arbitro. Non a caso, negli ultimi minuti della partita l'allenatore argentino si è visto sventolare un cartellino rosso per le veementi proteste rivolte al direttore di gara.

Non tutto è andato malissimo nella serata grigia dell'Inter Miami. Infatti, una piccola luce è rappresentata dall'esordio di Sergio Reguillon. Il terzino spagnolo ha giocato titolare ed è stato in campo per 68 minuti prima che Abadia-Reda lo rimpiazzasse.

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