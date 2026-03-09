Il ritorno a casa di Lionel Messi sembra essere destinato a non avverarsi mai: sul tentativo del 2023, che tanto ha fatto discutere questi giorni, si è espresso il presidente della Liga

Pietro Rusconi Redattore 9 marzo - 21:14

Nel blaugrana presente del Barcellona ecco che spuntano dei piccoli spettri. Non è il fantasma del Newcastle che impensierisce la squadra catalana. Gli ottavi di Champions tra il Barça e i Magpies si giocheranno domani sera, ma i ragazzi di Hansi Flick sembrano essere piuttosto sicuri nell'affrontare questo turno. Sicuramente la vittoria per 1-0 con l'Athletic Bilbao ha permesso ai blaugrana di vivere meglio questa settimana complessa. Tuttavia, è proprio nel successo in Liga che si è presentato un piccolo fantasma. Il golazo di Lamine Yamal ha riportato alla testa lo spettro per eccellenza fra le zolle dello Spotify Camp Nou.

Forse, Lionel Messi vive ancora nel corpo del 10 spagnolo ma la sua presenza metafisica ha riacceso alcuni sogni e mostri del passato. L'ex allenatore e leggenda del Barça, Xavi Hernandez ha infatti riportato alla luce un fatto scandaloso, come in tutte le storie di fantasmi per eccellenza.

Javier Tebas risponde a Xavi Hernandez —

Secondo l'ex numero 6 del Barcellona, il ritorno di Leo Messi in blaugrana era una formalità nel 2023. L'operazione avrebbe avuto l'approvazione sportiva e finanziaria necessaria, con la grande eccitazione provata dal Diez nel tornare a casa. Il trasferimento non sarebbe andato in porto per fattori interni al club e per la decisione finale di Joan Laporta, che Xavi Hernandez non supporterà alle prossime elezioni presidenziali.

Tuttavia, la risposta del presidente della Liga, Javier Tebas, non si è fatta attendere. L'uomo più importante del campionato spagnolo ha negato la notizia di Xavi: "La concorrenza non ha mai dato il via libera nè il sostegno finanziario a un possibile acquisto di Messi da parte del Barcellona. La verità è che nessuno ha chiesto informazioni sulla situazione di Messi. Volevamo sapere quanto Messi voleva guadagnare per includerlo nelle regole del Fair Play Finanziario del Barcellona, che all'epoca era in una situazione complicata. Inoltre avremmo dovuto sapere a quali condizioni sarebbe arrivato, poiché sarebbe stato molto difficile ingaggiarlo per via del suo altissimo valore di mercato".

