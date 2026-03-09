Dopo la deludente eliminazione in FA Cup, per mano del Manchester City di Guardiola, le Magpies puntano a far bene in Champions League. Il loro avversario è forse una delle squadre più forti e complesse da affrontare in questa competizione: il Barcellona di Lewandoski e Yamal . Il tecnico della squadra inglese è determinato a preparare bene i suoi uomini e a mantenere il morale alto.

Eddie Howe suona la carica

Howe è consapevole della stanchezza dei suoi, che hanno affrontato un calendario estenuante: da novembre, infatti, non hanno una settimana libera. Ma vuole anche dare la giusta carica ai calciatori e far comprendere l'importanza e la bellezza del momento, nonostante l'eliminazione dalla FA Cup: "È facile essere negativi in ​​questo momento. Capisco che siamo usciti dalla FA Cup, ma abbiamo la partita più importante della storia del club in arrivo e dobbiamo affrontarla al massimo delle nostre capacità. Non ci siamo mai trovati in questa posizione in Champions League prima d'ora ed è la competizione più importante che ci sia.