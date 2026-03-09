Eddie Howe suona la carica in vista del match di Champions League fra Barcellona e Newcastle. Domani, infatti, i blaugrana saranno di scena allo stadio di St James Park in quella che il tecnico dei Magpies ha definito: "La partita più importante della nostra storia".
Le dichiarazioni
Newcastle, Howe suona la carica: “È la partita più importante della nostra storia”
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.
Champions League, Newcastle-Barcellona—
Dopo la deludente eliminazione in FA Cup, per mano del Manchester City di Guardiola, le Magpies puntano a far bene in Champions League. Il loro avversario è forse una delle squadre più forti e complesse da affrontare in questa competizione: il Barcellonadi Lewandoski e Yamal. Il tecnico della squadra inglese è determinato a preparare bene i suoi uomini e a mantenere il morale alto.
Clicca sull'immagine per guardare le partite gratis su Sisal
Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto Goldbet
Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis su Lottomatica
Eddie Howe suona la carica—
Howe è consapevole della stanchezza dei suoi, che hanno affrontato un calendario estenuante: da novembre, infatti, non hanno una settimana libera. Ma vuole anche dare la giusta carica ai calciatori e far comprendere l'importanza e la bellezza del momento, nonostante l'eliminazione dalla FA Cup: "È facile essere negativi in questo momento. Capisco che siamo usciti dalla FA Cup, ma abbiamo la partita più importante della storia del club in arrivo e dobbiamo affrontarla al massimo delle nostre capacità. Non ci siamo mai trovati in questa posizione in Champions League prima d'ora ed è la competizione più importante che ci sia.
Dobbiamo preparare i giocatori in maniera perfetta e ci servono tutte le energie disponibili per portare la nostra prestazione a un livello mai visto in questa stagione. È l'unico modo per farcela".
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA