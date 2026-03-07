Il 39enne capitano dei bavaresi accusa sempre di più il peso della sue età: nella sfida al Gladbach si è riacutizzata una piccola lesione al polpaccio sinistro che lo escluderà dalle notti europee

Pietro Rusconi Redattore 7 marzo - 18:58

Dal match di ieri, arrivano notizie contrastanti per le prossime sfide del Bayern Monaco. La squadra bavarese ha vinto per 4-1 contro il Borussia M'gldbach, portandosi a +14 sui rivali del Borussia Dortmund, attualmente secondi (impegnati ora col Colonia). La Bundesliga può dunque considerarsi praticamente conclusa già a marzo. I biancorossi hanno giocato una stagione superlativa arrivando a 2 mesi dalla fine della stagione con 1 sola sconfitta e ben 92 reti fatte (L'Hoffenheim secondo miglior attacco è a 53). Anche nella serata di ieri si è scatenata la fase offensiva bavarese, seppur in campo con le seconde linee. Dall'assist di Karl alle reti di Musiala, Luis Diaz e Nicolas Jackson. Olise è stato mantenuto a riposo e su Harry Kane sono presenti ancora dei dubbi sulla disponibilità contro la Dea. Proprio sul lato infortuni arriva la brutta notizia per il Bayern. Infatti, Manuel Neuer salterà andata e ritorno della sfida di Champions League.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

L'infortunio di Manuel Neuer — L'estremo difensore del Bayern Monaco ha iniziato la sfida di ieri dall'inizio ma è stato costretto a chiedere il cambio a fine 1T. Al 46' gli è così subentrato il giovane Jonas Urbig, già in campo per 9 volte da titolare in questa stagione. Infatti, il capitano 39enne dei bavaresi sta avendo dei naturali problemi fisici per l'età avanzata e Urbig sta trovando un po' di spazio. Contro il Werder Brema (14 febbraio) Neuer aveva riportato una lesione muscolare al polpaccio, che gli aveva impedito di giocare contro Eintracht Francofortee Borussia Dortmund. Tuttavia, l'infortunio sembra non essere stato superato e durante la sfida di ieri è riemerso in maniera peculiare. L'ex nazionale tedesco salterà sicuramente l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta e molto probabilmente anche il ritorno.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Lottomatica

In giornata è anche giunto il comunicato ufficiale della squadra di Monaco di Baviera, che recita: "Manuel Neuer ha riportato una piccola lesione muscolare al polpaccio sinistro durante la vittoria per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach. Questo è l'esito degli accertamenti approfonditi condotti dal dipartimento medico del FC Bayern. Di conseguenza, il capitano e portiere della squadra dovrà rimanere fermo ai box per il momento".

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.