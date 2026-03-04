I giovani sono sempre più importanti nel calcio di oggi. Sono loro che fanno girare calcisticamente e soprattutto economicamente le grandi e piccole squadre. Con i talenti di primo pelo, i club possono produrre delle plusvalenzemonstre, sempre viste di buon occhio per sistemare i bilanci gravati da stipendi e debiti. Per questo motivo sta prendendo sempre più piede la professionalizzazione immediata di 17enni, per cui i vari campionati primavera iniziano ad essere non più sufficienti. Le idee sono tante e se in Spagna e in Italia si è deciso per l'inserimento di squadre B (Barça, Real, Juve, Atalanta, Milan...) nelle seconde e terze divisioni, in Germania si è presa una direzione ancora diversa. Si creerà una Bundesliga U21 che conterrà le squadre della prima e della seconda divisione tedesca che decideranno di aderire.
L'IDEA
Novità in Bundesliga, al via il campionato U21 dalla stagione 2026-2027
La nuova Bundesliga U21—
Nella giornata di ieri, l'Assemblea Generale della DFL (Lega Calcio Tedesca) ha deliberato all'unanimità l'introduzione di una nuova competizione nel sistema calcio tedesco. La proposta è stata gestita da un gruppo di specialisti della DFL, DFB ed esterni fin dallo scorso anno e con la finalità di evidenziare le carenze e le potenzialità per sviluppare il calcio in Germania. Questa nuova competizione andrà a realizzarsi durante la prossima stagione, rappresentando uno strumento efficace per accompagnare gradualmente l'ascesa delle piccole star nel calcio professionistico.
Questa Bundesliga U21 nasce come volontaria e senza la necessità di creare squadre B. I giocatori a cui è rivolto vanno dalla fascia U17 a quella U21, con la possibilità di inserire 4fuoriquota, così da ottimizzare anche il recupero di calciatori lungodegenti in prima squadra. Il torneo è strutturato secondo due gironi indipendenti, dove le migliori classificate avranno la possibilità di sfidarsi in una fase finale. Questa proposta inoltre va a considerare anche la questione della sostenibilità economica. Valorizzare i giovani, aiutandoli nella crescita graduale ma senza gravare troppo sulle casse del club. Per evitare costi troppo ingenti, la Lega ha così deciso per un calendario variabile con sedi neutrali e a porte chiuse. Tuttavia, rimane in piedi l'ipotesi di disputare la fase finale, programmata per l'estate 2027, in un evento aperto al pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA