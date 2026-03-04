I giovani sono sempre più importanti nel calcio di oggi. Sono loro che fanno girare calcisticamente e soprattutto economicamente le grandi e piccole squadre. Con i talenti di primo pelo, i club possono produrre delle plusvalenzemonstre, sempre viste di buon occhio per sistemare i bilanci gravati da stipendi e debiti. Per questo motivo sta prendendo sempre più piede la professionalizzazione immediata di 17enni, per cui i vari campionati primavera iniziano ad essere non più sufficienti. Le idee sono tante e se in Spagna e in Italia si è deciso per l'inserimento di squadre B (Barça, Real, Juve, Atalanta, Milan...) nelle seconde e terze divisioni, in Germania si è presa una direzione ancora diversa. Si creerà una Bundesliga U21 che conterrà le squadre della prima e della seconda divisione tedesca che decideranno di aderire.