Pontedera-Juventus Next Gen: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

Pontedera-Juventus Next Gen: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 4 marzo - 11:17

La sfida tra Pontedera e Juventus Next Gen, valida per la 30ª giornata del Girone B di Serie C e in programma allo stadio Ettore Mannucci, mette di fronte due realtà che vivono momenti diametralmente opposti ma accomunate dalla necessità di fare punti: da una parte il Pontedera, attualmente fanalino di coda con 18 punti e distante dalla zona salvezza, dall’altra la Juventus Next Gen, stabile in piena zona playoff e desiderosa di ritrovare continuità dopo gli ultimi passi falsi.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

Qui Pontedera — I toscani, guidati da Piero Braglia, attraversano una fase estremamente delicata, con una sola vittoria che manca ormai da mesi e un rendimento altalenante che li ha fatti scivolare in fondo alla classifica; nell’ultimo turno è arrivato un pareggio contro la Vis Pesaro dopo la sconfitta interna con l’Ascoli, segnali di una squadra che prova a reagire ma fatica a trovare solidità e continuità, soprattutto nella gestione difensiva.

Qui Juventus Next Gen — Di contro, la formazione allenata da Massimo Brambilla resta sesta a quota 39 punti nonostante le recenti sconfitte esterne contro Ravenna e Campobasso, arrivate dopo un filotto di tre successi consecutivi che avevano rilanciato le ambizioni bianconere; la Juventus Next Gen ha dimostrato di possedere qualità offensive importanti e un’identità di gioco ben definita, ma dovrà ritrovare equilibrio lontano da casa per evitare ulteriori rallentamenti nella corsa playoff.

Probabili formazioni — Pontedera (4-3-3): Biagini; Leo, Cerretti, Piana, Sapola; Kabashi, Manfredonia, Raychev; Vitali, Yeboah, Nabian. Allenatore: Piero Braglia

Juventus Next Gen (5-3-2): Mangiapoco; Mulazzi, Savio, Gil, Aarle, Puczka; Macca, Faticanti, Owusu; Deme, Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla

