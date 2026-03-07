St.Pauli-Eintracht: diretta live e streaming gratis della gara di Bundesliga

St. Pauli ed Eintracht Francoforte si affrontano in una partita che può avere grande peso per entrambe le squadre

Stefano Sorce 7 marzo - 15:41

Il Millerntor-Stadion di Amburgo ospita una sfida interessante della 25ª giornata di Bundesliga. Domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:30, si sfidano St.Pauli-Eintracht Francoforte in un match che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi ma con grande bisogno di punti.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il St. Pauli è una delle squadre che più hanno sorpreso nella seconda parte di stagione. Dopo un periodo molto complicato che sembrava aver condannato la squadra alla retrocessione, i padroni di casa hanno trovato continuità di risultati, soprattutto davanti al proprio pubblico. Le prestazioni interne hanno permesso alla formazione di Amburgo di uscire dalla zona rossa e ritrovare fiducia.

L’Eintracht Francoforte vive invece una fase molto più delicata. Dopo una prima parte di stagione brillante che aveva alimentato ambizioni europee, la squadra si è progressivamente fermata. Il dato più evidente riguarda il rendimento esterno: i biancorossi non vincono in trasferta da otto partite, una striscia negativa che ha rallentato la corsa verso le competizioni europee. Nonostante questo momento difficile, l’Eintracht resta una squadra con qualità offensive importanti e il settimo posto, che potrebbe valere l’accesso alle coppe, rimane ancora alla portata.

Probabili formazioni di St.Pauli-Eintracht — Il St. Pauli dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, con Vasijli tra i pali; difesa composta da Smith, Wahl e Ritzka. A centrocampo spazio a Saliakas, Irvine, Sands e Pyrka, mentre sulla trequarti agiranno Fujita e Pereira Lage alle spalle dell’unica punta Sinani.

L’Eintracht Francoforte dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, 3-4-2-1, con Zetterer in porta; linea difensiva composta da Collins, Koch e Amenda. Sugli esterni Doan e Brown, mentre in mezzo al campo agiranno Larsson e Hojlund. Sulla trequarti Chaibi e Bahoya a supporto dell’attaccante Kalimuendo.

St. Pauli (3-4-2-1): Vasijli; Smith, Wahl, Ritzka; Saliakas, Irvine, Sands, Pyrka; Fujita, Pereira Lage; Sinani.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Amenda; Doan, Larsson, Hojlund, Brown; Chaibi, Bahoya; Kalimuendo.

