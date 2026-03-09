"Fu Laporta a bloccare il ritorno di Leo a Barcellona". Queste le parole di Xavi a La Vanguardia, accusando il presidente di aver bloccato l'operazione. Immediata la risposta: "Il padre mi disse che avrebbe avuto troppa pressione".

Nel 2023 Messi fu molto vicino a tornare al Barcellona e, stando a quanto riportato da Xavi, fu Laporta a bloccare il ritorno dell'argentino in blaugrana. Non si è fatta attendere la risposta del presidente, che si è detto "deluso e ferito" dalle parole dell'ex allenatore.

Le parole di Xavi su Messi: "Non l'ha voluto Laporta" — Intervistato a La Vanguardia Xavi Hernandez, ex centrocampista e tecnico del Barcellona, è tornato a parlare del suo periodo da allenatore dei catalani. Ovviamente, non potevano mancare domande su Lionel Messi. Su un possibile ritorno della Pulce a Barcellona quando ne era allenatore, Xavi ha risposto così: "Mi interessa raccontare la verità e Leo non è tornato al Barcellona soltanto perché non l’ha voluto Laporta". Secondo il tecnico l'affare era già in dirittura d'arrivo: "Era cosa fatta. Parliamo del gennaio 2023, a poche settimane dalla vittoria dei Mondiali con l’Argentina, quando ancora giocava nel Paris Saint-Germain". Oltre al suo sì, c'era anche quello di Leo: "Dopo i Mondiali ho avuto un contatto con Messi e lui mi ha detto che era disposto a tornare".

Inoltre, anche la Liga aveva dato il suo si ad un ritorno del numero 10 dell'albiceleste: "Laporta ha iniziato a trattare col padre di Messi e c’era pure il via libera della Liga per fare l’operazione. Ma a un certo punto Laporta si è tirato indietro". Stando alle parole dell'ex stella del Barca, sarebbe colpa del presidente se non abbiamo avuto modo di assistere alla Last Dance di Messi con i Culers.

Laporta risponde: "Con la squadra di Xavi, Flick avrebbe vinto" — Il presidente uscente del Barcellona e candidato per le prossime elezioni, Joan Laporta, non ha fatto attendere una sua risposta alle parole di Xavi: "Quando leggo le sue affermazioni, penso a Hansi Flick. Sono state prese decisioni molto difficili per il bene del club. Ho fatto ciò che dovevo fare. Con quasi gli stessi giocatori, Xavi avrebbe perso e Flick avrebbe vinto". Durante il dibattito per le prossime elezioni, Laporta non ha nascosto la sua vena polemica nei confronti dell'ex tecnico.

"Queste sono le tre decisioni più difficili che abbia mai preso: Messi, Koeman e Xavi. L’ho fatto pensando agli interessi del Barça. Ne ho avuti due come giocatori e queste sono decisioni che vanno prese". E prosegue: "Sono delle leggende del Barça. Il Barcellona non può essere gestito da un computer, è una questione di sensazioni". Per finire, il presidente ha smentito le parole di Xavi secondo le quali avrebbe detto lui di no alla pulce: "Nel 2023 mi hanno detto che Messi voleva tornare. Ho inviato il contratto a Jorge Messi, che poi è venuto a casa mia e mi ha detto che avrebbe avuto troppa pressione qui".