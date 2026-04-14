Nell'intervista pre-gara, il tecnico spagnolo ha trasmesso tranquillità e serenità: la squadra crede nel passaggio del turno e ha tutte le carte in regola per battere la squadra tedesca.

Vincenzo Di Chio 14 aprile - 20:27

Il Real Madrid si prepara al ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il risultato dell'andata non ha sorriso ai Blancos, ma gli uomini di Arbeloa sono pronti all'impresa. La gara giocata al Bernabeusi è conclusa con il punteggio di 2-1 per il Bayern Monaco.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha trasmesso fiducia e convizione nei mezzi della sua squadra. Le sue parole riflettono perfettamente il Dna di una squadra capace di ribaltare qualsiasi risultato anche nelle situazioni più complicate.

Fiducia nei propri mezzi: le parole di Arbeloa — Il tecnico spagnolo ha sottolineato come la squadra arrivi alla sfida con grande spirito e tanta consapevolezza dei propri mezzi. Secondo l'ex difensore, non si tratta di compiere un qualcosa di straordinario, ma semplicemente di esprimere al meglio il proprio livello: "Se c'è una squadra che crede nella rimonta, quelli siamo noi. Domani avremo più calciatori a disposizione e nessuno sa quale sarà il risultato della partita. Ma suderemo la maglia fino all'ultimo minuto di gara".

Sul possibile ribaltamento: "Non credo che bisogna fare un miracolo, se all'andata avessimo vinto non sarebbe stato nulla di così assurdo, abbiamo avuto le nostre grandi chance. Neur è stato il migliore in campo. Nessuno che conosce il Real pensa che questa squadra non possa vincere domani, tutti sappiamo di cosa siamo capaci".

L'idea è chiara: la squadra madrilena ha già mostrato di poter competere alla pari con i bavaresi e crede fermamente di poter ribalatare la sitauzione senza bisogno di un'impresa così ardua.

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Le possibili scelte di formazione — Il tecnico ha affrontato anche diversi temi legati alle assenze e alle alternative disponibili, sottolineando come a differenza dell'andata avrà a disposizione qualche giocatore in più. Allo stesso tempo, ha richiamato il peso della storia del Club come elemento di motivazione fondamentale per una partita di questo livello:

"Abbiamo mille opzioni e giocatori che possono giocare in diversi ruoli: Camavinga, Thiago, Valverde, sono abbastanza tranquillo. So quale undici schiererò domani in campo e questo mi da fiducia. Ho grande fiducia anche in chi entrerà dalla panchina, questo per me è motivo di orgoglio".

Sulla storia stellare del Real Madrid: "Questo deve darci la carica giusta, la storia del nostro club parla chiaro. Siamo pronti a lottare su ogni pallone per rendere ancora più gloriosa questa maglia. Non so quante squadre potranno dire di aver vinto 15 Champions League. I miei ragazzi ci credono. Nessun tifoso mi ha detto che non possiamo farcela. Il Real sarà presente domani e lo dimostreremo in campo".