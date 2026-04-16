Il Real Madrid è eliminato dalla Champions League. Pronunciare questa frase, fino a qualche tempo fa, sembrava davvero insolito, visto il dominio degli anni ’10 del 2000 e le famose sei Champions League vinte in dieci anni tra il 2014 e il 2024. Eppure, dirlo oggi, dopo l’arrivo di Mbappé alla corte di Vinicius, Bellingham e soci sembra aver perso quella sfumatura di eccezionalità.
Spagna
Clima tesissimo in casa Real Madrid: Vinicius contro Bellingham
Per la seconda volta consecutiva, il Real Madrid esce ai quarti di finale di Champions League, in un match pieno di polemiche: dai gol di Arda Guler (punizione su un fallo abbastanza discutibile) e Mbappé (azione preceduta da un contatto al limite su Stanisic) fino al secondo giallo estratto a Camavinga. In questo mare di tensioni, però, trova spazio anche un duro botta e risposta tra Vinicius e Bellingham, andato in scena proprio durante il match di ritorno a Monaco di Baviera.
Vinicius e la brutta risposta a Bellingham—
Il clima rovente dell’Allianz Arena ha certamente aumentato la dose di ansia, pressione e adrenalina degli undici madrileni in campo. In particolare, però, ha fatto discutere il dialogo avvenuto all’83° minuto tra due stelle del Real: Vinicius Jr e Jude Bellingham.
Al termine di un’incursione sulla fascia sinistra del brasiliano, contenuto dal difensore Upamecano, l’inglese si è lamentato con il compagno per non avergli passato il pallone. A quel punto, la risposta di Vinicius non si è fatta attendere: “Cosa vuoi? Cosa vuoi? Chiudi il becco e tappati la bocca”. Un segnale evidente di un clima tutt’altro che sereno in casa Real Madrid.
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Real Madrid senza trofei—
Nonostante le tante polemiche, numeri alla mano il Real Madrid potrebbe incredibilmente chiudere la stagione senza trofei. Dopo aver perso la finale di Supercoppa a gennaio contro il Barcellona ed essere stato eliminato agli ottavi di Copa del Rey, ora è arrivata anche l’uscita dalla Champions League.
Ai blancos resta la Liga, ma anche questo obiettivo sembra allontanarsi. Solo la matematica tiene ancora in corsa la squadra madrilena, ma con i rivali del Barça a +9, parlare di rimonta appare davvero complicato.
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