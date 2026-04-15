derbyderbyderby notizie calcio Ranking UEFA, l’Italia sta a guardare: la lotta per il quinto posto in Champions si accende

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Ranking UEFA, l’Italia sta a guardare: la lotta per il quinto posto in Champions si accende

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Lotta a due tra Inghilterra e Spagna, con le eliminazioni delle italiane dalla Champions League e l’uscita della Roma nel derby italiano di Europa League che hanno frenato la risalita. 
Antonino Paradino

La classifica del ranking UEFA entra nel vivo. Dopo il grande traguardo della stagione 2023-24, quando l’Italia portò cinque squadre in Champions League, la situazione per il calcio italiano quest'anno si fa più complicata. Le eliminazioni delle italiane dalla Champions League e l’uscita della Roma nel derby italiano di Europa League hanno frenato la risalita.

Al momento, l’Italia è quinta nel ranking. Questo piazzamento escluderebbe di conseguenza la possibilità di portare una quinta squadra nella prossima Champions League. Prima di trarre conclusioni affrettate, però, è importante capire come funziona il sistema e analizzare la classifica.

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Come funziona il Ranking UEFA

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Il ranking UEFA è una classifica basata sui risultati dell'insieme di squadre di una singola nazione nelle coppe europee. Tiene conto delle prestazioni in Champions League, Europa League e Conference League. Ogni vittoria vale due punti, mentre il pareggio soltanto uno. Il totale viene poi diviso per il numero di squadre partecipanti di ogni nazione (sette, nel caso dell'Italia). Per questo motivo, ogni risultato ha un peso specifico importante. A fine stagione, le prime due nazioni del ranking otterranno un posto extra in Champions League.

Attualmente, l’Inghilterra è al primo posto ed è già certa di rientrare nella top-2. La lotta si concentra quindi sul secondo posto. Al momento occupato dalla Spagna, con un buon margine di vantaggio sulla terza ma costretta a riaprire gli occhi dopo l'eliminazione del Barcellona e le possibili uscite di Real Madrid (sotto 1-2 nel primo atto col Bayern) e Celta Vigo (sotto 0-3 all'andata col Friburgo).

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LIPSIA, GERMANIA - 10 DICEMBRE: Dettagli del microfono con i loghi della Champions League e di Amazon Prime durante la partita della sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25 tra RB Leipzig e Aston Villa FC allo stadio di Lipsia il 10 dicembre 2024 a Lipsia, Germania. (Foto di Luciano Lima/Getty Images)

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La classifica aggiornata

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La classifica vede l’Inghilterra al primo posto con 25.569 punti, già sicura della top-2. La Spagna è seconda con 21.344 punti, seguita dalla Germania con 20.285. Più indietro troviamo il Portogallo con 19.300 punti e l’Italia al quinto posto con 18.714.

Per la nostra nazione, la corsa alla top-2 è ormai molto complicata. Con le squadre italiane fuori dalla Champions League e con Bologna e Fiorentina chiamate a vere e proprie imprese, le possibilità di ottenere un quinto posto in Champions sono davvero basse.

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