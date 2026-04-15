Al vantaggio di Xhaka risponde l'eurogol di Pedro Gonçalves, poi ai rigori Adan e Santos spediscono a casa i Gunners

Mattia Celio Redattore 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 09:12)

Questa sera va in scena la sfida di ritorno Arsenal-Sporting Lisbona valida per la qualificazione alla semifinale di Champions League. Si riparte dall'1-0 a favore dei Gunners, un vantaggio tutt'altro che confortevole per la squadra di Mikel Arteta. In caso di successo, i londinesi arriverebbero tra le prime quattro per il secondo anno consecutivo, mentre per i portoghesi sarebbe la prima storica volta. Fischio di inizio alle ore 21.

Arsenal-Sporting Lisbona, sfida all'ultimo rigore: Adan e Nuno Santos gelano l'Emirates — Arsenal-Sporting Lisbona non hanno proprio una vera storia da raccontare. Quella di stasera sarà solo la 9^partita tra Gunners e Leões con i primi nettamente in vantaggio con 4 successi. Solo uno per i biancoverdi. 3 sono invece i pareggi. L'ultimo confronto risale al 26 novembre 2024, la sfida era valevole per il 4°turno della fase campionato della Champions League e vide i londinese espugnare lo José Alvalade con un roboante 5-1.

La curiosità però sta nel fatto che l'unico successo ottenuto dallo Sporting Lisbona sui londinesi non fu al termine dei 90' ma dopo la serie dei calci di rigore. Un momento che neanche i Gunners fino ad ora hanno dimenticato. Era il 16 marzo 2023 e all'Emirates Stadium si giocava la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. In Portogallo, Arsenal e Sporting Lisbona avevano chiuso in parità (2-2).

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

La partita impiega meno di 20' a sbloccarsi e sono i padroni di casa a trovare la strada della porta. Jorginho lancia Martinelli che davanti ad Adan si respingere il tiro ma sulla ribattuta il più lesto è Xhaka che con un tap-in porta in vantaggio i Gunners. Al 28' Martinelli ha l'opportunità per raddoppiare ma il suo tiro, ancora da distanza ravvicinata, viene bloccato dal portiere biancoverde che, due minuti dopo, compie un'altra importante parata su Gabriel Jesus.

Il primo tempo si chiude sull'1-o per i londinese. Nella ripresa a prendersi la scena è Pedro Gonçalves. Al 61', vedendo Ramsdale fuori dai pali, calcia da 35 metri un pallonetto che si va ad insaccarsi in rete. La sfida torna in parità. Dopo la rete del pareggio i ritmi calano e il risultato non cambia. Si va dunque ai supplementari dove l'Arsenal sfiora il vantaggio per ben tre volte, soprattutto con Rob Holding il cui colpo di testa va di poco alto. Al 118' i portoghesi rimangono in 10 per l'espulsione per doppio giallo di Ugarte.

Neanche ai supplementari il risultato cambia e servono quindi i calci di rigore. Dopo 4 serie di tiri dal dischetto i portoghesi si sono rivelati infallibili ed è qui che arriva la svolta decisiva. Il quarto rigorista per l'Arsenal è Martinelli, il cui tiro viene agevolmente parato da Adan. Il match point per i Leoes capita sui piedi di Nuno Santos che non sbaglia e regala così i quarti di finale ai portoghesi. Emirates Stadium completamente ammutolito.