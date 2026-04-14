Dopo aver scritto la storia del club grazie alla vittoria del campionato e della coppa di lega, Mascherano ha rassegnato le proprie dimissioni

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 aprile - 20:19

Javier Mascherano ha contribuito a scrivere pagine di storia memorabili sulla panchina dell'Inter Miami. L'ex calciatore del Barcellona è arrivato sulla panchina del club americano nella passata stagione. In un solo anno, oltre a ritrovare i suoi ex compagni di squadra Lionel Messi e Luis Suarez, ha alzato al cielo due trofei: il titolo della Eastern Conference e la MLS Cup. Quest'ultimo successo è stato il primo nella storia del club rosanero.

Stagione 2025: Mascherano e il club americano statunitense hanno vissuto un anno storico — Ma non è tutto, perché l'Inter Miami con Mascherano in panchina, ha raggiunto - anche questo traguardo per la prima volta - la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per Club Fifa. Tutti questi risultati lasciavano presagire l'inizio di un nuovo ciclo calcistico, di una nuova strada di successi tra Mascherano e l'Inter Miami. Eppure non è così. L'ex allenatore delle giovanili dell'Albiceleste ha infatti rassegnato le dimissioni nelle ultime ore. Una decisione che ha stupito tutti, a partire dai tifosi che, insieme al tecnico, avevano gioito per traguardi finora mai raggiunti.

Javier Mascherano lascia la panchina: le parole dell'ex tecnico — Mascherano ha poi mandato un messaggio di gratitudine al club: "Desidero ringraziare tutti. Dalla società, dai membri e soprattutto, dai calciatori, ho sempre ricevuto fiducia. Un aspetto necessario per lavorare serenamente e per raggiungere traguardi importanti, come fatto insieme". Poi l'ex tecnico non poteva dimenticare i tifosi: "Non posso dimenticare le emozioni vissute insieme ai nostri tifosi quando abbiamo vinto il titolo. Porterò sempre con me la gioia di quel momento".

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Anche il presidente dell'Inter Miami, Jorge Mas, ha ringraziato il tecnico dopo la decisione di lasciare la guida della panchina. Così il presidente: "Javier Mascherano farà per sempre parte della storia di questo club. Con lui abbiamo vinto titoli importanti, ma rimarrà nei nostri ricordi soprattutto perché è stato un esempio per tutti".