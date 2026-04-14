Inizialmente annullato per fuorigioco, l'arbitro ha poi convalidato la rete e l'autore del gol ha pensato di "ringraziare" con un bacio. Video subito virale sui social

Mattia Celio Redattore 14 aprile - 19:30

Quando in generale si vede l'arbitro convalidare un gol dopo la revisione della VAR il giocatore può finalmente sentirsi libero di festeggiare la marcatura con compagni e tifosi. Ebbene, durante una partita di campionato in Egitto è successo un fatto scioccante. Al momento della convalida della rete dopo qualche minuto di revisione, il giocatore ha deciso di "ringraziare" il direttore di gara con un bacio.

Egitto, arbitro convalida la rete e il giocatore lo bacia: episodio subito virale sui social — Quello che è successo ieri sera in Egittoha davvero dell'incredibile. Durante una partita della Egyptian Premier League (Prima Divisione Egiziana) che ha visto contrapposti National Bank of Egypt e Arab Contractors si è verificato un episodio veramente singolare. La partita, valida per la 4^giornata di campionato, ha visto gli ospiti andare in vantaggio dopo 5' poi nella ripresa, al 67', è arrivato il pareggio dei padroni di casa. Ma il colpo di scena si è verificato al 78'.

I rossi (National Bank) si sono portati in vantaggio ma l'arbitro ha annullato la rete per presunto fuorigioco. Dopo una non breve consultazione alla VAR il direttore di gara è tornato sui suoi passi e ha convalidato la rete. Lo stadio è immediatamente esploso ma la reazione dell'autore del gol, Osama Faisal, è stata davvero scioccante: il giocatore ha festeggiato baciando l'arbitro. Un gesto che ha scioccato giocatori e pubblico ma che non è stato punito.

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La rete convalidata, inoltre, si è rivelata decisiva ai fini del risultato. La squadra di casa, infatti, ha ottenuto la vittoria per 2-1 portandosi così al secondo posto in classifica. Il gesto dell'autore del gol, intanto, è diventato in poco tempo virale sui social. Al momento, comunque, la Federazione di calcio egiziana non sembrerebbe nell'atto di prendere provvedimenti verso il giocatore.