derbyderbyderby calcio estero Kane, l’inglese capolista per la Scarpa d’Oro: la Serie A con Lautaro fuori dalla top 10

La classifica

Kane, l’inglese capolista per la Scarpa d’Oro: la Serie A con Lautaro fuori dalla top 10

Kane, l’inglese capolista per la Scarpa d’Oro: la Serie A con Lautaro fuori dalla top 10 - immagine 1
La lista degli attaccanti più prolifici d’Europa è guidata dall’ex Tottenham Hotspur, seguito da nomi di grande prestigio e da alcune novità assolute mai apparse prima in questa categoria
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

Harry Kane sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, con il suo Bayern Monaco vicino alla vittoria della Bundesliga e con la Champions League che, superando il ritorno contro il Real Madrid, potrebbe diventare un obiettivo concreto. I numeri di questa annata sono impressionanti: 49 gol e 5 assist in sole 41 partite giocate, dati che lo rendono il grande favorito per la Scarpa d’Oro. Nella top 10 non è presente alcun calciatore della Serie A, ma ora scopriamo la classifica e il metodo utilizzato per assegnare i punti ai partecipanti.

Kane, l’inglese capolista per la Scarpa d’Oro: la Serie A con Lautaro fuori dalla top 10- immagine 2
MADRID, SPAGNA - 07 APRILE: Harry Kane dell'FC Bayern Monaco esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e FC Bayern München allo Stadio Santiago Bernabéu il 07 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

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Scarpa d'Oro: Kane comanda, Mbappè e Haaland seguono a suon di gol

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In questa speciale classifica troviamo il numero 10 della squadra tedesca saldamente al primo posto con 62 punti. I principali inseguitori, chiamati a una rimonta quasi impossibile, sono Kylian Mbappé con 46 punti ed Erling Haaland con 44. Le punte di Real Madrid e Manchester City dovranno aumentare il proprio bottino per provare a raggiungere il numero 9 del Bayern. Subito sotto il podio troviamo Vedat Muriqi e Igor Thiago, due nomi inediti in top 10, entrambi a quota 42 punti.

A chiudere la classifica compaiono altri profili sorprendenti: Dion Beljo della Dinamo Zagabria con 37,5 punti, Luis Suárez dello Sporting Lisbona con 36 e Deniz Undav dello Stoccarda. Al nono e decimo posto completano la top 10 Ayase Ueda del Feyenoord e Paul Onuachu del Trabzonspor.

  • Harry Kane – 62 punti

  • Kylian Mbappé – 46 punti

  • Erling Haaland – 44 punti

  • Vedat Muriqi – 42 punti

  • Igor Thiago – 42 punti

  • Dion Beljo – 37,5 punti

  • Luis Suárez – 36 punti

  • Deniz Undav – 36 punti

  • Ayase Ueda – 34,5 punti

  • Paul Onuachu – 33 punti

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    Ecco come funziona il metodo di assegnazione dei punti

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    Il sistema di calcolo prevede criteri diversi in base al campionato: ogni gol vale 2 punti nei top 5 campionati europei, mentre nei tornei classificati tra la 6ª e la 22ª posizione assegna 1,5 punti a rete. In tutte le altre leghe, invece, ogni gol vale 1 punto. Questo metodo permette di bilanciare il livello di competitività tra i vari campionati, premiando maggiormente le reti segnate nei contesti più competitivi.

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