La lista degli attaccanti più prolifici d’Europa è guidata dall’ex Tottenham Hotspur, seguito da nomi di grande prestigio e da alcune novità assolute mai apparse prima in questa categoria

Harry Kane sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, con il suo Bayern Monaco vicino alla vittoria della Bundesliga e con la Champions League che, superando il ritorno contro il Real Madrid, potrebbe diventare un obiettivo concreto. I numeri di questa annata sono impressionanti: 49 gol e 5 assist in sole 41 partite giocate, dati che lo rendono il grande favorito per la Scarpa d’Oro. Nella top 10 non è presente alcun calciatore della Serie A, ma ora scopriamo la classifica e il metodo utilizzato per assegnare i punti ai partecipanti.