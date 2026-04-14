Harry Kane sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, con il suo Bayern Monaco vicino alla vittoria della Bundesliga e con la Champions League che, superando il ritorno contro il Real Madrid, potrebbe diventare un obiettivo concreto. I numeri di questa annata sono impressionanti: 49 gol e 5 assist in sole 41 partite giocate, dati che lo rendono il grande favorito per la Scarpa d’Oro. Nella top 10 non è presente alcun calciatore della Serie A, ma ora scopriamo la classifica e il metodo utilizzato per assegnare i punti ai partecipanti.
La classifica
Kane, l’inglese capolista per la Scarpa d’Oro: la Serie A con Lautaro fuori dalla top 10
Scarpa d'Oro: Kane comanda, Mbappè e Haaland seguono a suon di gol—
In questa speciale classifica troviamo il numero 10 della squadra tedesca saldamente al primo posto con 62 punti. I principali inseguitori, chiamati a una rimonta quasi impossibile, sono Kylian Mbappé con 46 punti ed Erling Haaland con 44. Le punte di Real Madrid e Manchester City dovranno aumentare il proprio bottino per provare a raggiungere il numero 9 del Bayern. Subito sotto il podio troviamo Vedat Muriqi e Igor Thiago, due nomi inediti in top 10, entrambi a quota 42 punti.
A chiudere la classifica compaiono altri profili sorprendenti: Dion Beljo della Dinamo Zagabria con 37,5 punti, Luis Suárez dello Sporting Lisbona con 36 e Deniz Undav dello Stoccarda. Al nono e decimo posto completano la top 10 Ayase Ueda del Feyenoord e Paul Onuachu del Trabzonspor.
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Ecco come funziona il metodo di assegnazione dei punti—
Il sistema di calcolo prevede criteri diversi in base al campionato: ogni gol vale 2 punti nei top 5 campionati europei, mentre nei tornei classificati tra la 6ª e la 22ª posizione assegna 1,5 punti a rete. In tutte le altre leghe, invece, ogni gol vale 1 punto. Questo metodo permette di bilanciare il livello di competitività tra i vari campionati, premiando maggiormente le reti segnate nei contesti più competitivi.
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