Marie-Louise Eta entra nella storia diventando la prima allenatrice di una squadra maschile in Bundesliga. L'Union Berlin fa scudo e la difende dai vergognosi insulti sessisti ricevuti sui social. Heldt: "Follia, ha qualità di leadership uniche"

Francesco Intorre 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 18:04)

Una pagina di storia del calcio macchiata, purtroppo, dall'ignoranza dei leoni da tastiera. La nomina di Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim dell'Union Berlino rappresenta un momento epocale. La 34enne è infatti diventata la prima donna a guidare una prima squadra maschile in uno dei cinque maggiori campionati europei. Tuttavia, sin dall'ufficialità arrivata domenica, la neo-tecnica è finita nel mirino di un'assurda ondata di commenti e insulti sessisti sui social media. Una situazione inaccettabile che ha spinto la dirigenza del club tedesco a intervenire a gamba tesa per difendere la propria allenatrice e spegnere le polemiche.

La furia del ds Heldt: "Insulti imbarazzanti, conta solo la leadership" — A prendere la parola in maniera netta e perentoria è stato il direttore sportivo dell'Union Berlino, Horst Heldt, che ha condannato senza mezzi termini l'accaduto. "È semplicemente imbarazzante", ha tuonato il dirigente. "L'ho notato, ma mi rifiuto di leggere o anche solo di espormi a questo tipo di sciocchezze perché per me qui si tratta di qualità: qualità di leadership".

Heldt ha poi ribadito l'assoluta compattezza dell'ambiente intorno alla nuova guida tecnica: "Abbiamo il 100% di fiducia in Loui, una convinzione totale. Trovo folle che dobbiamo avere a che fare con tutto questo al giorno d'oggi. Stiamo parlando di una leader altamente competente, e potete stare certi che tutti qui all'Union, sia sugli spalti che all'interno del club stesso, sostengono al 100% questa decisione e faranno tutto ciò che è in loro potere per garantire che questo non porti ad ulteriori discussioni in futuro".

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Marie-Louise Eta: un percorso da vincente — Il percorso di Marie-Louise Eta parla per lei. Ex nazionale giovanile tedesca e vincitrice della Women's Champions League con il Turbine Potsdam, aveva già fatto la storia a novembre 2023 diventando la prima vice-allenatrice donna in Bundesliga, sempre con l'Union Berlino. A gennaio 2024, sostituendo lo squalificato Nenad Bjelica in panchina, aveva guidato la squadra a una preziosa vittoria per 1-0 contro il Darmstadt.

Ora la sfida più grande, ovvero traghettare la squadra, attualmente all'11° posto in Bundesliga (a +11 dalla zona retrocessione ma reduce da sole 2 vittorie in 14 partite nel 2026), in queste ultime cinque giornate di campionato prima di assumere la guida della formazione femminile in estate. "Ha fatto un ottimo percorso con l'Under 19, quindi ha già ricoperto il ruolo di capo allenatore ed è esperta", ha concluso Heldt in vista del primo allenamento diretto da Eta. "Un altro vantaggio è che noi tutti la conosciamo e lei conosce noi. Non ha bisogno che le vengano mostrati i meccanismi qui: conosce lo stadio, l'atmosfera, le persone e, soprattutto, i giocatori".