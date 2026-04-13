L'ex leggenda azzurra, allenatrice del Perugia per 5 partite, ha commentato la nomina della collega come prima allenatrice della storia della Bundesliga

Mattia Celio Redattore 13 aprile - 17:45

La nomina di Marie-Louise Eta come nuova allenatrice dell'Union Berlino è stato certamente un evento clamoroso nel mondo del calcio. Una allenatrice sulla panchina di una squadra maschile, per di più in Bundesliga, uno dei campionati europei più noti, è qualcosa che pochi si sarebbero aspettati ma è successo davvero. Si tratta di un evento che potrebbe segnare una svolta nel mondo del calcio. O almeno questo è quello che spera Carolina Morace.

Carolina Morace commenta la nomina di Marie-Louise Eta: "Che sia l'inizio di una nuova normalità" — Da pochi l'Union Berlino ha un nuovo allenatore. O meglio, allenatrice. La nomina di Marie-Louise Eta come nuovo tecnico dei Giovani fabbri è stato un evento che ha sconvolto il mondo del calcio, perché mai una donna aveva coperto tale incarico nei cinque campionati d'Europa. La 34 enne, però, aveva già battuto un altro record: nel 2023 era diventata, sempre a Berlino, l'assistente del traghettatore Marco Grote. I due erano responsabili della squadra U19. La Eta era quindi diventata la prima vice allenatrice donna nella storia della Bundesliga.

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Un evento che non ha certo lasciato indifferente il calcio femminile, prima tra tutte Carolina Morace. L’ex leggenda del calcio azzurro, nonché prima donna allenatrice di una squadra maschile in Italia, ha commentato sui social la nomina della Eta come la scintilla che potrebbe cambiare il mondo del calcio: "È una notizia storica, ma non basta celebrarla. Perché se è la prima, nel 2026, significa che il problema non è il talento. È il sistema".

Carolina Morace, come ricordiamo, è stata per 5 giornate l'allenatrice del Perugia durante la stagione 99/00. Durante il suo incarico, l'ex azzurra collezionò 3 successi, 1 pareggio e 1 KO eppure decise di dimettersi a seguito degli esoneri della vice Elisabetta Bavagnoli e del preparatore atletico Luigi Perrone, suoi collaboratori da un quindicennio: "Oggi questo muro si incrina, ma non si abbatte da solo. Serve un cambiamento strutturale: nei percorsi di accesso, nei criteri di selezione, nei punteggi, nelle carriere. Perché il merito non ha genere, ma le occasioni, troppo spesso, sì. In bocca al lupo a Marie-Louise Eta: che questo non resti un caso isolato, ma l’inizio di una nuova normalità".