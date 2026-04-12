derbyderbyderby calcio estero Marie-Louise Eta è la prima allenatrice di una squadra maschile! Guiderà l’Union Berlino fino a giugno

FIRST LADY

Marie-Louise Eta è la prima allenatrice di una squadra maschile! Guiderà l’Union Berlino fino a giugno

Marie-Louise Eta
Una donna al timone dell'Union Berlino per le ultime 5 uscite stagionali: questa è la grande novità della formazione tedesca. Si tratta di Marie-Louise Eta, che guiderà la prima squadra maschile, dopo l'esperienza nell'Under 19
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

L'Union Berlino, dopo l'esonero di Steffem Baumgart, ha scelto di affidarsi ad una guida tecnica femminile. Si tratta di Marie-Louise Eta alla cui gestione è assegnata la necessaria salvezza. Scelta coraggiosa e che potrebbe aprire le porte a un futuro del calcio maschile in cui anche le donne possano ritagliarsi uno spazio significativo. Non era mai accaduto prima nei top-5 campionati europei.

CLICCA QUI E USUFRUISCI GRATUITAMENTE DEI CONTENUTI IN STREAMING DI BET365

Marie-Louise Eta è la prima allenatrice di una squadra maschile! Guiderà l’Union Berlino fino a giugno- immagine 2
LIPSIA, GERMANIA - 4 FEBBRAIO: Marie-Louise Eta, vice allenatrice dell'1. FC Union Berlin, osserva durante il riscaldamento prima della partita di Bundesliga tra RB Leipzig e 1. FC Union Berlin alla Red Bull Arena il 4 febbraio 2024 a Lipsia, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Svolta in Germania: una donna al comando

—  

L'ultima sconfitta per 3-1 contro l'Heidenheim è costata molto cara al tecnico Steffem Baumgart. L'Union Berlino, difatti, ha optato per un avvicendamento sulla sua panchina. A colpire, tuttavia, sono intanto le tempistiche dell'esonero. Oramai mancano appena 5 giornate alla fine della Bundesliga. Inoltre, fatto assai più sorprendente, a prendere il posto di Baumgart sarà Marie-Louise Eta. Una donna sulla panchina di una squadra maschile.

Clicca sull'immagine qui sotto e sfrutta le offerte favorevoli di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

A dire il vero, non una donna qualsiasi. Parliamo di chi fino a pochissimo tempo fa ha diretto gli allenamenti dell'Under 19 dell'Union convincendo, evidentemente, tutte le parti in causa. Trattandosi, dunque, di chi conosce a sufficienza l'ambiente, la formazione tedesca ha pensato di affidare a lei il compito della salvezza. E pensare che Marie-Louise Eta fosse stata individuata il 3 aprile per guidare la prima squadra femminile nella prossima stagione. Fino ad allora avrebbe continuato a guidare l'Under 19 del club. Ora, la svolta: allenerà sino a giugno gli uomini dell'Union Berlino.

Marie-Louise Eta, sei storia!

—  

Sappiamo di donne che agiscono in qualità di dirigenti societarie o ancora, di arbitri. Allenatrici, invece, ancora non ne ve ne erano state. Certo che per Marie-Louise Eta, l'emozione sarà grande, così come la pressione di raggiungere l'obiettivo. L'Union Berlino ha 31 punti in classifica ed è in undicesima piazza. La zona retrocessione è distanziata di 7 lunghezze.

Evitare sorprese spiacevoli insomma, oltre a valorizzare il percorso di emancipazione di una donna che tanto bene stava facendo nel club: questo il senso della scelta. Eta così ha commentato la decisione dell'Union Berlino: "Sono felice che il club mi abbia affidato questa responsabilità impegnativa. Uno dei punti di forza dell'Union è stato ed è che, in situazioni come questa, uniamo le forze insieme. Sono convinta che con la squadra otterremo i punti decisivi."

CLICCA QUI E USUFRUISCI GRATUITAMENTE DEI CONTENUTI IN STREAMING DI BET365

Leggi anche
Barcellona, Piqué esulta con il club dopo il trionfo nel derby contro l’Espanyol
Nantes, Halilhodzic: “È frustrante, ma i ragazzi si stanno allenando duramente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA