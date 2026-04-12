Una donna al timone dell'Union Berlino per le ultime 5 uscite stagionali: questa è la grande novità della formazione tedesca. Si tratta di Marie-Louise Eta, che guiderà la prima squadra maschile, dopo l'esperienza nell'Under 19

Francesco Lovino Redattore 12 aprile - 10:50

L'Union Berlino, dopo l'esonero di Steffem Baumgart, ha scelto di affidarsi ad una guida tecnica femminile. Si tratta di Marie-Louise Eta alla cui gestione è assegnata la necessaria salvezza. Scelta coraggiosa e che potrebbe aprire le porte a un futuro del calcio maschile in cui anche le donne possano ritagliarsi uno spazio significativo. Non era mai accaduto prima nei top-5 campionati europei.

Svolta in Germania: una donna al comando — L'ultima sconfitta per 3-1 contro l'Heidenheim è costata molto cara al tecnico Steffem Baumgart. L'Union Berlino, difatti, ha optato per un avvicendamento sulla sua panchina. A colpire, tuttavia, sono intanto le tempistiche dell'esonero. Oramai mancano appena 5 giornate alla fine della Bundesliga. Inoltre, fatto assai più sorprendente, a prendere il posto di Baumgart sarà Marie-Louise Eta. Una donna sulla panchina di una squadra maschile.

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A dire il vero, non una donna qualsiasi. Parliamo di chi fino a pochissimo tempo fa ha diretto gli allenamenti dell'Under 19 dell'Union convincendo, evidentemente, tutte le parti in causa. Trattandosi, dunque, di chi conosce a sufficienza l'ambiente, la formazione tedesca ha pensato di affidare a lei il compito della salvezza. E pensare che Marie-Louise Eta fosse stata individuata il 3 aprile per guidare la prima squadra femminile nella prossima stagione. Fino ad allora avrebbe continuato a guidare l'Under 19 del club. Ora, la svolta: allenerà sino a giugno gli uomini dell'Union Berlino.

Marie-Louise Eta, sei storia! — Sappiamo di donne che agiscono in qualità di dirigenti societarie o ancora, di arbitri. Allenatrici, invece, ancora non ne ve ne erano state. Certo che per Marie-Louise Eta, l'emozione sarà grande, così come la pressione di raggiungere l'obiettivo. L'Union Berlino ha 31 punti in classifica ed è in undicesima piazza. La zona retrocessione è distanziata di 7 lunghezze.

Evitare sorprese spiacevoli insomma, oltre a valorizzare il percorso di emancipazione di una donna che tanto bene stava facendo nel club: questo il senso della scelta. Eta così ha commentato la decisione dell'Union Berlino: "Sono felice che il club mi abbia affidato questa responsabilità impegnativa. Uno dei punti di forza dell'Union è stato ed è che, in situazioni come questa, uniamo le forze insieme. Sono convinta che con la squadra otterremo i punti decisivi."