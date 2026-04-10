Heidenheim-Union Berlino: probabili formazioni e diretta live

Heidenheim-Union Berlino, salvezza e pressione: sfida tesa alla Voith-Arena

Stefano Sorce 10 aprile - 16:38

Heidenheim-Union Berlino mette in campo una sfida carica di tensione e necessità. Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30, alla Voith-Arena, i padroni di casa giocano con l’urgenza di chi è all’ultima chiamata, mentre l’Union prova a dare un senso più solido al proprio finale di stagione. Qui non si tratta solo di qualità. Si tratta di gestione, nervi e momenti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS HEIDENHEIM-UNION BERLINO SU BET365.

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Il momento dell’Heidenheim — L’Heidenheim è ultimo con 16 punti, un dato che racconta una stagione complicata sotto tutti i punti di vista. Le vittorie sono poche e la squadra ha perso fiducia soprattutto nei momenti decisivi. Il problema principale è evidente: 63 gol subiti. Una difesa che concede troppo, spesso male e nei momenti sbagliati. Anche quando riesce a segnare, fatica a proteggere il risultato. In casa prova a costruire qualcosa in più, ma senza continuità. Il pareggio recente ha dato un piccolo segnale, ma non basta per cambiare la percezione generale. Serve una partita quasi perfetta.

Il momento dell’Union Berlino — L’Union Berlino arriva con una situazione più stabile. 32 punti e una posizione di classifica meno pericolosa, anche se ancora lontana dalla tranquillità totale. La squadra ha mostrato qualche miglioramento, ma resta incostante. Alterna buone prestazioni a cali evidenti, soprattutto in trasferta, dove fatica a trovare ritmo. Non è una squadra dominante, ma è più organizzata rispetto all’Heidenheim. Sa gestire meglio i momenti e soprattutto commette meno errori gravi. Ed è proprio questo che può fare la differenza.

Probabili formazioni di Heidenheim-Union Berlino — L’Heidenheim dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 abbastanza diretto, con Ramaj tra i pali e una linea difensiva guidata da Mainka. Sulle fasce spazio a Dinkçi e Honsak per dare ampiezza, mentre in mezzo Dorsch e Niehues dovranno garantire equilibrio. Davanti la coppia Zivzivadze-Pieringer rappresenta il riferimento offensivo, più fisico che tecnico.

L’Union Berlino risponde con il solito sistema a tre dietro. Rønnow in porta, difesa strutturata con Doekhi e Diogo Leite, mentre sugli esterni Haberer e Köhn avranno compiti sia difensivi che di spinta. In mezzo Khedira e Schäfer danno ordine, con Jeong libero tra le linee. In attacco Burke e Ilic lavorano tra profondità e presenza in area.

Heidenheim (4-4-2): Ramaj; Busch, Mainka, Föhrenbach, Traoré; Dinkçi, Niehues, Dorsch, Honsak; Zivzivadze, Pieringer.

Union Berlino (3-4-1-2): Rønnow; Doekhi, Querfeld, Diogo Leite; Haberer, Khedira, Schäfer, Köhn; Jeong; Burke, Ilic.