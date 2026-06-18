Tra i tanti calciatori che stanno disputando il Mondiale 2026 figura anche Ngal'ayel Mukau. Il centrocampista nato nel 2004, infatti, nel corso della giornata di ieri ha esordito nella massima competizione intercontinentale con la Repubblica Democratica del Congo. La selezione africana è alla sua seconda partecipazione nel torneo dopo quella del 1974 quando si chiamava ancora Zaire. Ieri, i Leopardi hanno il primo nonché storico punto nei Mondiali grazie al pareggio per 1-1 contro il Portogallo. Al termine della gara, Mukau ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi, in particolar modo, su Cristiano Ronaldo.

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Mukau dopo il pareggio contro il Portogallo: "Non c'era nessun piano per fermare CR7"

Neldel Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti ci sono Portogallo, Repubblica Democratica del Congo,ed. Nella giornata di ieri, portoghesi e congolesi hanno dato il via alle gare di questo gruppo giocando preso il NRG Stadium situato a Houston, nello Stato del Texas. Al sesto minuto, il Portogallo sblocca la gara con il gol di testa disu assist di. Nei ultimi secondi del minuti di recupero, però, la Repubblica Democratica del Congo segna la prima rete della sua storia ai Mondiali col colpo di testa disu assist di. Al termine di un secondo tempo in cui i lusitani hanno avuto diverse occasioni per segnare, l'arbitroha decretato la fine della gara.

Liegi, Belgio - 3 giugno 2026: Ngal'ayel Mukau della Repubblica Democratica del Congo osserva prima dell'amichevole tra Danimarca e Repubblica Democratica del Congo allo Stade Maurice Dufrasne. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

Grazie a questo risultato, la selezione africana ha ottenuto il suo primo punto nella storia della massima competizione intercontinentale e sono riusciti anche a fermare una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo, il quale non ha disputato una buona gara. Al termine dell'incontro, Mukau è stato intervistato e gli hanno chiesto se la squadra avesse preparato una strategia per fermare il capitano del Portogallo. Il centrocampista che gioca nel Lille, in maniera molto sincera, ha dichiarato: "Onestamente no, non c'era nessun piano. Sappiamo che non è più lo stesso di prima per l'età che ha, ma provo grande rispetto per lui e resta sempre uno dei più grandi della storia".

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