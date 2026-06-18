Reduce dal deludente pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, il futuro di Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, potrebbe essere nel ricco calcio saudita. Come riporta A Bola, il tecnico della nazionale lusitana è finito nel mirino dell'Al-Nassr, neo campione della Saudi Pro League e nella quale militano Cristiano Ronaldo e Joao Felix. I primi contatti sarebbero stati avviati già prima del Mondiale.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Barcellona, si continua a seguire la pista Julian Alvarez: l'argentino vuole solo i blaugrana

Portogallo si concluderà al termine dei Mondiali, il nome dell'allenatore spagnolo è stato nelle ultime ore nuovamente accostato all'Al Sebbene sia certo che il futuro di Roberto Martínez come commissario tecnico delsi concluderà al termine dei Mondiali, il nome dell'allenatore spagnolo è stato nelle ultime ore nuovamente accostato all'

Nassr

, il club saudita in cui militano

Cristiano Ronaldo

e

João Félix.

L'emittente radiofonica francese RMC Sport si è addirittura spinta oltre, rivelando che l'ex centrocampista avrebbe avviato contatti con i campioni sauditi.

La stessa fonte ha aggiunto che i colloqui sono iniziati ancor prima dell'inizio dei Mondiali, al termine dei quali il contratto dello spagnolo andrà in scadenza. La notizia arriva in un momento delicato per la nazionale lusitana che, come ricordiamo, ha esordito nella competizione con un deludente pareggio (1-1) contro la Repubblica Democratica del Congo. Il quotidiano A Bola, a sua volta, ha confermato quanto riportato da RMC Sport, sostenendo anche che il nome di Martinez è stato il primo dell'elenco dell'Al-Nassr subito dopo l'addio di Jorge Jesus.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 8 GIUGNO: Cristiano Ronaldo del Portogallo e Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, interagiscono dopo la vittoria nella finale della UEFA Nations League 2025 tra Portogallo e Spagna alla Munich Football Arena l'8 giugno 2025 a Monaco di Baviera, Germania.(Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

A rendere ancora più credibile la situazione sono le dichiarazioni dell'ex direttore dell'ufficio legale dell'Al Nassr che aveva parlato di "un allenatore che guida la squadra al Mondiale": "La prima opzione era Marco Silva, ma all'ultimo minuto ha firmato con il Benfica. Attualmente, le opzioni si sono ridotte a soli due nomi, uno dei quali guida la sua nazionale ai Mondiali. L'altro è l'allenatore di una squadra sudamericana", ha dichiarato Saad Al-Subaie in un post sui social media.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365