Union Berlino, una donna vice-allenatore in Bundesliga: non era mai accaduto

Marie-Louise Eta è stata nominata vice allenatore dell’Union Berlino, che ha da poco cambiato tecnico. La squadra di Bonucci è attualmente ultima in classifica.

di Ilaria Macchi -

L’inizio di stagione dell’Union Berlino, squadra in cui ora milita Leonardo Bonucci, non è stato certamente dei migliori (è ultimo in Bundesliga, reduce da un filotto di nove sconfitte consecutive), proprio per questo la società ha deciso di esonerare il tecnico Urs Fischer, nonostante sia stato tra i protagonisti dell’inaspettata qualificazione in Champions League ottenuta solo pochi mesi fa.

Il club ha promosso Marco Grote, che era il tecnico della formazione Under-19, ora allenatore ad interim della Prima Squadra. Davvero storica la scelta del vice-allenatore, ruolo che è stato assunto da Marie-Louise Eta: non c’era infatti mai stata prima una donna vice-allenatore nella Bundesliga maschile.

Un incarico storico: chi è Marie-Louise Eta — Marie-Louise Eta conosce bene il calcio tedesco, grazie alla sua esperienza da calciatrice. La 32enne ha conquistato la Bundesliga U17 con il Turbine Potsdam nel 2005, 2006 e 2008 e si era fatta ammirare per le sue doti tecniche, indispensabili per una centrocampista offensiva come lei.

Nel suo palmares ci sono anche la UEFA Women's Champions League, conquistata nel 2007, e tre Bundesliga. Successivamente ha vestito le maglie di Amburgo, Cloppenburg e Werder Brema. La decisione di appendere le scarpe al chiodo risale al 2018, quando aveva solo 26 anni Per gran parte della sua carriera ha utilizzato il cognome da nubile, Bagehorn. Eta è infatti il cognome di suo marito. Benjamin, anche lui allenatore, esonerato recentemente dal Weiche Flensburg, formazione di quarta serie tedesca.

Da allenatrice ha iniziato a lavorare come assistente di Bettina Wiegmann per la Nazionale Under 15 femminile, per poi diventare tecnico della squadra maschile Under 15 del Brema. La Eta ha poi ottenuto la licenza di allenatore professionista presso l'accademia della FA tedesca a Francoforte, per poi guidare la Nazionale tedesca Under 17. A questo ha fatto seguito l’approdo all’Union Berlino come vice allenatore, inizialmente dell’Under 19, ora della Prima squadra.

