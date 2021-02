Derby Femminile per la Lazio di Carolina Morace: vittoria in rimonta contro le giallorosse

Roma Calcio Femminile-Lazio Women 1-2: la prima vera grande gioia per Carolina Morace nella sua nuova avventura

Quella di oggi era la terza trasferta di fila per la nuova Lazio Women firmata Carolina Morace. Le calciatrici biancocelesti sono scese in campo nel derby contro la Roma calcio femminile, altra cosa rispetto alla Roma Women che gioca in Serie A. La Lazio ha iniziato il derby al quinto posto con 23 punti, molto più avanti rispetto alle giallorosse ferme a quota 6 nei bassifondi della classifica. E' stato derby vero, lottato e vissuto. Alla fine la Morace, voluta fortemente dal presidente Lotito e da Mauro Bianchessi, l'ha spuntata ma non è stata una vittoria agevole. Anche se si rivela molto importante per la classifica.