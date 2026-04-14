Militante nei rossoneri dall'89 al 92, l'ex centrocampista è morto dopo essersi scontrato con un cervo mentre era in bicicletta

Mattia Celio Redattore 14 aprile - 18:46

Un tragico lutto sconvolge il Norimberga. All'età di 63 anni è morto l'ex centrocampista Reiner Wirsching. Come riportano i quotidiani locali, l'ex giocatore stava percorrendo un tratto in bicicletta quando improvvisamente si è scontrato con un cervo sbalzando dal mezzo. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, i medici purtroppo non sono riusciti a salvarlo.

Reiner Wirsching, ex centrocampista del Norimberga, scomparso lo scorso sabato dopo un incidente con la bicicletta (Fonte Twitter)

Norimberga, l'ex centrocampista Reiner Wirsching morto a 63 anni — Il calcio tedesco e il Norimberga piangono la tragica scomparsa di Reiner Wirsching. L'ex giocatore, di ruolo centrocampista, è scomparso lo scorso sabato a 63 anni a seguito di uno scontro con un cervo mentre percorreva un tratto in bicicletta. Come riportano i quotidiani locali, l'ex rossonero non aveva il casco al momento dell'impatto fatale, verificatosi lo scorso giovedì a Bad Kissingen.

Un automobilista di passaggio lo ha trovato disteso sul ciglio della strada e ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza. I paramedici si sono precipitati sul luogo dell'incidente prestandogli i primi soccorsi prima di trasportarlo in ospedale. Nonostante i loro sforzi, Wirsching è tragicamente deceduto sabato a causa delle ferite riportate.

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Si ritiene che l'impatto lo abbia fatto cadere a testa in giù. Suo fratello Dieter ha rivelato che aveva riportato una grave frattura alla base del cranio con forte emorragia, con scarse possibilità di sopravvivenza. Numerosi sono gli omaggi per l'ex attaccante, che ha collezionato 72 presenze in Bundesliga con il Norimberga tra il 1989 e il 1992, segnando 14 gol. Il club ha dichiarato: "Le nostre più sentite condoglianze e la nostra più profonda solidarietà vanno a tutti i suoi cari".