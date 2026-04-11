Prima che si giocasse sul campo, la sfida tra Norimberga e Dynamo Dresda s'è giocata tra i tifosi. Più di due centinaia di costoro s'erano organizzate perché si scontrassero in notturna. Gli agenti sono prontamente intervenuti.

Francesco Lovino Redattore 11 aprile - 17:33

Molto vicine in classifica, Norimberga e Dynamo Dresda si sono affrontate in occasione della giornata numero 29 del campionato di Zweite Bundesliga. La gara non avrebbe dovuto portare a notizie sconvolgenti per entrambe, data la posizione di mezzo che occupano. Ciononostante, già prima di cominciare, il match ha fatto molto parlare di sé per quanto accaduto fuori dal campo. Le due tifoserie, difatti, hanno dato vita a un triste spettacolo.

Lo scontro tra i tifosi di Norimberga e Dynamo Dresda Di scontri tra tifosi si sente parlare piuttosto spesso e questo caso sembra soltanto il più recente di una lunghissima serie. Di assurdo, stavolta, c'è che la tresca fosse stata abbondantemente organizzata tra le due tifoserie di Norimberga e Dynamo Dresda perché avvenisse all'oscuro. Difatti, intorno all'1 della notte tra venerdì e sabato, s'erano date appuntamento in un parco industriale, a Eisfeld (Turingia).

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La polizia, allertata in tempo, è riuscita a sventare il pericolo di una maxi rissa, che avrebbe coinvolto oltre 200 persone. Intorno all'1.20 gli scontri erano appena iniziati e gli agenti sono prontamente intervenuti evitando il peggio. Le forze d'emergenza sono provenute dalla Turingia, dalla Sassonia e a loro s'è aggiunta la polizia federale.

Polizia in stato d'allerta — 220 agenti sono stati schierati per arrestare la contesa tra tifosi. Inoltre, per prevenire che riaccadesse qualcosa di simile, prima della gara di oggi, all'ingresso dello stadio di Norimberga erano presenti oltre 500 forze di sicurezza. Sotto le vesti di steward hanno avuto il comando di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico. Il Dipartimento di Indagini Criminali di Dresda farà indagini approfondite dopo che la Procura sta già tentando di identificare i volti dei 214 teppisti responsabili.

Una settimana fa durante l'incontro tra Dynamo Dresda e Hertha Berlino, sempre in Zweite Bundesliga, scontri brutali tra tifosi sugli spalti avevano portato alla sospensione del match per circa 20 minuti. In quel caso s'era fatto ricorso a fuochi d'artificio per aumentare il disordine e l'orrore pubblico.