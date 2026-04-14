Avrebbe del clamoroso quanto riportato dal giornale Bild, secondo il quale l'allenatore della Germania potrebbe seriamente prendere in considerazione l'ipotesi di convocare l'estremo difensore del Bayern Monaco.

Vincenzo Di Chio 14 aprile - 19:20

Manuel Neuer è tornato prepotentemente al centro della scena con una prestazione clamorosa a Madrid (e non solo), riaccendendo dubbi, speranze e scenari che sembravano definitvamente archiviati. Il portiere del Bayern Monaco, Campione del Mondo e simobolo della Germania, potrebbe clamorosamente rientrare nei piani della Nazionale.

Secondo quanto riportato da Bild, infatti, la possibilità di vedere Neuer al prossimo Mondiale non sarebbe del tutto tramontata. Un'ipotesi che fino a poche settimane fa, appariva surreale, ma che oggi torna ad essere oggetto di discussione.

Una porta che non è definitivamente chiusa — Dopo mesi in cui il ritorno del portiere sembrava escluso, qualcosa è andato storto nelle certezze della Nazionale tedesca. Il ct Julian Nagelsmann aveva ribadito più volte la fiducia nei confronti di Oliver Baumann, sottolinenando la piena fiducia nei confronti dell'estremo difensore dell'Hoffenaim. Anche il numero uno del Bayern Monaco aveva assunto inizialmente una posizione netta, lasciando intendere che il suo percorso con la Nazionale era terminato definitivamente.

Ora, però, le cose sembrano quasi essere cambiate. La recente prestazione contro il Real ha dimostrato ancora una volta il suo valore e che un profilo d'esperienza come il suo potrebbe fare la differenza in una competizione breve come il Mondiale. Tuttavia, affinchè questo "sogno" diventi realtà, saranno decisive le prossime settimane: continuità fisica, assenza di problemi fisici e rendimento elevato nelle gare che contano. Solo così il commisario tecnico potrebbe davvero prendere in considerazione la situazione. Al momento prevale la cautela. Nessuno vuole alimentare un caso pubblicamenete: Lo stesso Nagelsmann ha evitato di commentare la il caso, mentre Neuer non ha aggiunto altro rispetto alle sue dichiarazioni più recenti.

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Futuro ancora incerto per Neuer — Uno degli aspetti più discussi riguarda il rapporto tra il portiere e il Ct. Le voci su possibili tensioni sono state smorzate direttamente dall'estremo difensore: "Non è assolutamente vero. All'epoca ci siamo confrontanti, abbiamo avuto un chiarimento, lui è stato il mio allenatore. Sono stato il portiere anche nell'Europeo con la Germania. Abbiamo un buonissimo rapporto, non è vero che il nostro sia un rapporto brutto."

Un elemento che potrebbe favorire la convocazione di Neur è la presenza di Rechner, attuale allenatore dei portiere dei bavaresi, che gode della stima di Neuer e conosce molto bene il Ct dai tempi dell'Hoffenheim. Nel frattempo il numero uno tedesco ha parlato del suo futuro a livello di club, lasciando intendere che una decisione sul rinnovo arriverà molto presto: "Prima decidiamo, meglio è. Naturalmente mi piacerebbe vincere tutto, ma il mio futuro non dipende dai titoli, non ho ancora preso una decisione, ma non ci vorrà molto tempo."

Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma quella che sembrava un'utopia, oggi può tornare un'opzione concreta.