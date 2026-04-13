Dopo sconfitta contro la Germania, la squadra africana ha scelto come ct l'esperto allenatore portoghese. L'esperienza e la mentalità potrebbero fare la differenza in vista della competizione internazionale.

Vincenzo Di Chio 13 aprile - 21:28

Il Mondialeè sempre più vicino e le Nazionali che parteciperanno al torneo iniziano a sistemare gli ultimi dettagli in vista del grande appuntamento. Tra le federazioni che parteciperanno ci sarà anche il Ghana che ha deciso di affidare la sua panchina a un tecnico esperto come Carlos Queiroz.

Per il Ct portoghese si tratta di un ritorno molto importante in panchina: la possibilità di disputare per la quinta volta la competizione più importante al mondo era impossibile da rifiutare. Questo traguardo certifica al meglio una carriera lunga e di alto livello.

SARANSK, RUSSIA - Giugno 25: Carlos Queiroz, Allenatore dell' Iran protesta per un fallo di mano durante la partita della FIFA World Cup Russia del gruppo B nel match tra Iran and Portugal at Mordovia Arena a Giugno 25, 2018 in Saransk, Russia. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Il Ghana sceglie Queiroz: una decisione all'insegna dell'esperienza — La scelta di virare su un nuovo Ct è scaturita in seguito al ko per 2-1 in amichevole contro la Germania, con la Federazione ghanese che ha deciso di interrompere il rapporto con Otto Addo. L'ex giocatore del Borussia Dortmund ricopriva il ruolo dal 2022. La presa di posizione da parte del Ghana va quindi nella direzione di puntare forte e decisa su un profilo con grande esperienza internazionale.

Quieroz porta con sé tanta esperienza costruita negli anni come Ct delle Nazionali e allenatore di club, qualità ritenute imprescindibili per affrontare una competizione complessa e difficile come il Mondiale. Il tecnico entrerà in carica con effetto immediato, con il compito di dare stabilità e identità in tempi brevi e rapidi. Attraverso un comunicato ufficiale come riportato dalla BBC, la Federazione ha confermato la scelta del tecnico lusitano.

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Un esordio delicato per Carlos Queiroz — Il cammino del Ghana nel torneo non sarà affatto semplice. La squadra africana debutterà contro il Panama, in una gara che sa già di dentro o fuori, e importantissima per il percorso nel girone. Presente nel gruppo L, i Black Stars dovranno affrontare avversarie di grande livello come Inghilterra e Croazia, formazioni abituate a grandi palcoscenici e dotate di grande esperienza. Per il Ghana, dunque, ogni partita avrà un peso specifico e richiederà massima concentrazione.

In questo contesto, l'arrivo del veterano allenatore, può risultare determinante: non solo dal punto di vista tattico, ma anche la mentalità e la gestione del gruppo possono essere elementi davvero fondamentali. L'obiettivo sarà quello di costruire una squadra solida e di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno, nella speranza che il passaggio del girone non sia solo un'utopia.