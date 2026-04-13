Il particolare che ha scaturito la rabbia dei sostenitori del club tedesco è un motivo valido? Lothar Matthäus si è esposto in difesa del suo connazionale

Giorgio Abbratozzato 13 aprile - 13:40

Il difensore tedesco di proprietà del Borussia DortmundNico Schlotterbeck è stato recentemente preso di mira dai suoi tifosi. Dietro al suo prolungamento di contratto fino al 2031 sorge un retroscena particolare che aprirebbe a una sua possibile cessione futura. Il difensore classe 99 è uno dei più ricercati sul mercato, le sue abilità difensive sono ormai riconosciute nei più grandi club d'Europa e il suo valore si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Il rinnovo del contratto ha tutelato il Borussia, sempre abile nel gestire ogni tipo di situazione contrattuale per non perdere i suoi talenti a zero.

Schlotterbeck, ecco perché i tifosi l'hanno fischiato — Nico Schlotterbeck ha firmato il rinnovo con il Borussia Dortmund fino al 2031, una notizia che in teoria avrebbe dovuto far esultare i tifosi gialloneri. La realtà però è ben diversa. All'interno del contratto sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, che permetterebbe al giocatore di lasciare il club in caso di offerta adeguata. Il motivo è chiaro: il Real Madrid ha già mostrato interesse concreto per il difensore tedesco.

La clausola rappresenta quindi una sorta di compromesso tra le parti, Schlotterbeck rinnova e rimane fedele al Dortmund nel breve periodo, ma si garantisce la possibilità di un trasferimento futuro a condizioni economiche vantaggiose. Un prezzo di 60 milioni, rispetto agli 80 che il club potrebbe altrimenti chiedere, rende l'operazione più appetibile per un acquirente come il Real Madrid. Un accordo che, sulla carta, tutela tutti. Tutti tranne i tifosi, che si sono sentiti traditi da questo retroscena e hanno risposto fischiando sonoramente il proprio difensore durante l'ultima partita. Il Muro Giallo non ha gradito l'idea che il loro giocatore possa avere già un piede fuori da Signal Iduna Park.

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Anche Lothar Matthäus interviene per difendere il suo connazionale — A prendere le difese di Schlotterbeck ci ha pensato una leggenda del calcio tedesco: Lothar Matthäus. L'ex centrocampista è intervenuto a Sky90 con parole nette e dirette, smontando una ad una le critiche dei tifosi. Matthäus non ha nascosto la sua sorpresa di fronte alle polemiche: "Non capisco assolutamente il dibattito." Secondo la leggenda tedesca, quando un club del calibro del Real Madrid mostra interesse per un giocatore, è del tutto comprensibile che quest'ultimo voglia mantenere aperte le proprie opzioni future. Ha poi voluto difendere il senso di appartenenza di Schlotterbeck al club: "Questo non significa che non sia identificato con il Dortmund."

Matthäus ha inoltre inquadrato la questione in un contesto più ampio, sottolineando come questo tipo di clausole sia ormai prassi consolidata nel calcio moderno: "Oggi è completamente normale." Il contributo più interessante però riguarda l'origine della clausola. Matthäus ha lasciato intendere che non sia stata una richiesta diretta del calciatore. Il centrocampista tedesco ha spostato la responsabilità al club facendo intendere di sapere informazioni specifiche: "So chi ha introdotto la clausola." Nulla esclude che questa possa essere una scelta strategica del Borussia Dortmund per evitare di perdere il giocatore a parametro zero.