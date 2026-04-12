Julian Brandt è sempre più vicino a salutare i compagni di squadra del Borussia Dortmund. Il numero 10, nonostante il lungo matrimonio coi gialloneri, sembra abbia già assorbito il possibile dolore della separazione.

Francesco Lovino Redattore 12 aprile - 12:35

Dal 2019 veste continuativamente la maglia del Borussia Dortmund. Julian Brandt, dopo 7 intese stagioni, è pronto a lasciare la città tedesca a fine campionato e ha cominciato a sondare il terreno per nuove stimolanti avventure.

Julian Brandt, ci siamo: "Diverse idee per il mio futuro" Un addio che non gli farà versare tantissime lacrime. Lo ha fatto bene intendere Julian Brandt dalle sue ultime parole rilasciate a SkySportDE. Il ragazzo, oggi 29enne, vede giungere al termine una fetta significativa della sua carriera. In ogni caso, non pare che ne sia particolarmente risentito. "Devo essere onesto, non sono così sentimentale. Sicuramente si avverte una leggera nostalgia, ma non mi sento affatto in una sorta di tour d'addio".

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Insomma, affetto e stima verso l'ambiente Dortmund non sono in discussione, ma non c'è neanche la voglia di restare con lo sguardo fisso al passato. Piuttosto, ora o mai più occorre progettare il futuro, scegliendo il meglio per sé e, non sarà affatto facile dato che lo stesso Brandt ha ammesso: "Ci sono molte idee. Non tutte le idee sono buone, ma ce ne sono molte. Non bisogna nemmeno affrettare le cose".

Rispetto e fedeltà, senza rancori — Nonostante possa già da mesi accordarsi con un altro club, essendo in scadenza di contratto, Julian Brandt per il momento non pare aver trovato una nuova destinazione. In segno di rispetto verso il Borussia Dortmund il classe 1996 sta aspettando la naturale scadenza del contratto, dunque la fine di stagione: "Bisogna concludere in modo pulito e poi si avrà abbastanza tempo per riflettere su come procedere. Ma non mi preoccupo né ci penso affatto".

Proprio l'addio alla squadra che lo ha reso grande non sembra turbarlo particolarmente: "Mi diverte giocare qui. Mi diverte giocare in altri stadi. Fondamentalmente mi diverte esercitare questa professione. Prima o poi nella vita tutto finisce". Adora fare il calciatore e potrà continuare ad esserlo anche altrove.