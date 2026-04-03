Il difensore italiano, in un'intervista ai canali di Cronache di Spogliatoio, ripercorre le ultime settimane straordinarie con il BVB.

Vincenzo Di Chio 3 aprile - 17:51

Il calcio Italiano attraverso un momento complicato, con la Nazionale maggiore ancora alla ricerca di certezze dopo svariate delusioni. Eppure, mentre i riflettori restano puntati sui problemi del presente, cresce una nuova generazione pronta a costruire il domani.

Lontano dalle critiche e dalla pressioni mediatiche, una nuova generazione sta crescendo, spesso facendo esperienza all'estero. Tra questi profili spicca un giovane italiano del Borussia Dortmund, protagonista di settimane straordinarie che hanno cambiato completamente il suo percorso calcistico. In una bella intervista ai canali di Cronache di Spogliatoio, Filippo Reggiani si è raccontato a tuttotondo.

Reggiani e l'impatto con il calcio dei grandi — In un arco di tempo brevissimo, Reggiani ha raggiunto grandissimi traguardi: la prima presenza tra i professionisti con il Borussia, il debutto in Champions League, il primo contratto da professionista e il primo gol in Bundesliga. Un percorso improvvisamente accelerato, che lo ha portato dal vivaio direttamente sotto i riflettori del calcio internazionale.

"Quando mi hanno detto che il Borussia mi voleva, praticamente avevo già deciso, e sono felicissimo di questa scelta. Non mi sarei certo aspettato che le cose sarebbero cresciute così velocemente, ringrazio anche la società che ci ha creduto tantissimo", ha commentato il difensore. Il momento più significativo è stato senza dubbio l'esordio europeo contro l'Atalanta, una sfida di alto livello che ha segnato una tappa fondamentale per la sua crescita. Tornando a quel momento, il giocatore ha raccontato le sue sensazioni:

"Una sensazione speciale anche se non è stata un'esperienza facile perché ero abbastanza agitato, ma i compagni di squadra mi hanno supportato veramente per tutta la gara. Prima della partita ho parlato con Ahanor, ci siamo sentiti e mi ha chiesto se avessi giocato titolare: quando gli ho detto di si, non poteva crederci, era stupito. Siamo compagni di Nazionale ed era incredulo alla notizia."

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Il primo sigillo e una notte indimenticabile — A rendere ancora più incredibile questo periodo ci ha pensato anche la prima marcatura in Bundesliga, arrivata poco dopo il debutto. Un episodio che ha dato ulteriore valore al suo percorso, trasformando settimane già importanti in qualcosa di davvero speciale. Non è stato solo il gol a lasciare il segno, ma tutto il contesto: l'energia dello stadio, il calore dei tifosi e la condivisione con i compagni di squadra. Il difensore ha dichiarato:

"Dopo il gol contro l'Ausburg, Schlotterbeck mi ha preso da parte spingendomi contro il Muro Giallo per prendermi tutto l'applauso: è stato fantastico, avevo i brividi perché lo stadio del Borussia è il più bello del mondo. Tutta la curva cantava il mio nome ed è stato davvero bellissimo". Inoltre il giovane talento ha raccontato un curioso aneddoto con Samuele Inacio, l'altro italiano: "Mi disse che si sentiva che avrei segnato e che se fosse successo sarei dovuto andare da lui ad esultare, e cosi è stato."

Un ringraziamento speciale va anche al percorso fatto con il Sassuolo e con le giovanili azzurre, tappe fondamentali nella sua crescita. Il difensore ha ammesso che il Borussia Dortmund ha iniziato a seguirlo proprio grazie alle prestazioni messe in mostra con le giovanili dell'Italia e del club neroverde.