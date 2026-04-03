L’allenatore spagnolo è stato premiato come migliore allenatore del mese di marzo, grazie soprattutto agli straordinari risultati ottenuti con i complimenti del CEO della Lega Serie A.

Giammarco Probo 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 14:38)

Il Como è senza dubbio la sorpresa, se non addirittura la rivoluzione, di questo campionato. Gran parte del merito va al suo tecnico, Cesc Fàbregas. L’allenatore spagnolo è stato infatti premiato come migliore allenatore del mese di marzo, grazie soprattutto agli straordinari risultati ottenuti.

Le parole di De Siervo sul premio a Fabregas — Il giovane allenatore è stato elogiato anche dal CEO della Lega delle Serie A, Luigi De Siervo in merito alle sue grandi prestazioni e agli ottimi risultati che sta avendo con la squadra comasca.

LE DICHIARAZIONI DI DE SIERVO - "Cesc Fabregas è la parte fondamentale di un progetto che sta rivoluzionando il Como, portandolo a un passo dalla Champions League con quattro vittorie in altrettante partite. Un allenatore che sta lasciando il suo metodo ma soprattutto il segno nel campionato italiano. Fabregas è un top, non solo per un curriculum pieno di titoli vinti da giocatore, ma soprattutto per come sta interpretando il ruolo di tecnico moderno sempre alla ricerca di un gioco spettacolare. La sua filosofia è incredibile. Il Como è la squadra con la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato, un equilibrio perfetto".

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Il premio MVP del tecnico spagnolo — Per un allenatore così giovane e con ancora poca esperienza alle spalle, non è affatto semplice conquistare fin da subito il sostegno di un’intera tifoseria e di una squadra come il Como. Eppure, Fàbregas, classe 1987 ci è riuscito, firmando fin qui una stagione straordinaria alla guida della formazione comasca.

Attualmente, il Como occupa il quarto posto in classifica, lottando e sognando una storica qualificazione in Champions League. La squadra ha raccolto finora 57 punti, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e soltanto 5 sconfitte in campionato. Numeri importanti, accompagnati da un gioco brillante e spumeggiante, che si sono rivelati decisivi per permettere al tecnico spagnolo di conquistare il premio di allenatore del mese di marzo, che gli verrà consegnato prima della sfida tra Como e Inter.