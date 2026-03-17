Cesc Fabregas riceve un importante riconoscimento che sottolinea la grande ascesa del suo Como. Celebrato da larga parte degli opinionisti sportivi, il lavoro dello spagnolo è certificato ora anche dal premio Bearzot

Francesco Lovino Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 21:00)

Cesc Fabregas, dopo neanche 24 mesi dalla promozione diretta in Serie A, può festeggiare ancora. Stavolta il riconoscimento non è collettivo, ma strettamente individuale. L'allenatore, però, ha tenuto a sottolineare che questo sia un premio da condividere con tutti coloro che lo hanno aiutato nella scalata della sua squadra. Oggi quarto solitario in classifica, il Como è un serio candidato per andare in Champions League. Intanto, per il momento, Fabregas si gode il premio Bearzot.

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Fabregas e il premio Bearzot: "È il risultato di un lavoro collettivo" Il coronamento di un sogno, la gratificazione di un lavoro instancabile che ha convinto tutti, persino i più scettici. Cesc Fabregas ha commentato così l'accoglimento del premio nazionale Bearzot: "Sono veramente emozionato, orgoglioso e grato di ricevere questo importante riconoscimento, intitolato a una leggenda del calcio italiano e mondiale".

Proseguendo, Fabregas ha ringraziato il suo staff e i calciatori: "Desidero ringraziare di cuore i membri della giuria, così come la società Como 1907, tutti i miei calciatori e i membri dello staff . Ogni riconoscimento personale è il risultato di un percorso costruito insieme a tante persone e, proprio per questo, desidero condividere questo premio con loro".

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Gravina su Fabregas: "Tecnico giovane ma brillante" — Si tratta della quindicesima edizione del riconoscimento nazionale "Enzo Bearzot". Nei confronti di Fabregas anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto spendere belle parole: "Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale. Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago".

Il premio verrà assegnato nelle prossime settimane all'allenatore spagnolo. Tra l'altro si tratta del primo tecnico straniero a vincerlo. Gravina ha poi aggiunto: "Con lui premiamo la qualità, ma anche la formazione, perché sta facendo vedere cose straordinarie alla guida del Como e perché è uno studioso di calcio che ha scelto proprio l'Italia per perfezionare la sua formazione, conseguendo il Master al Corso Uefa Pro a Coverciano."

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