La conferenza stampa dell'allenatore rossoblù in vista del match contro i lariani: parole di elogio per il collega e amico che affronterà domani

Giammarco Probo 6 marzo - 16:09

In questo weekend di Serie A, precisamente alla 28^giornata, si affronteranno Cagliari e Como, nonché la sfida di due grandi amici come Pisacane e Fabregas. Tra i due tecnici c'è un rapporto di stima reciproca e di sintonia nato nelle aule di Coverciano, sono anche gli stessi allenatori a raccontare questo feeling. Il match tra la squadra sarda di Pisacane e quella lombarda di Fabregas si giocherà in Sardegna, sabato alle ore 15.

Pisacane: "Mi avvicino molto a lui, ci sentiamo spesso. Ma voglio vincere!" — IL RAPPORTO CON CESC FABREGAS -"C'è grande stima tra di noi, è un ragazzo umilissimo e aperto al dialogo. Da un punto di vista tattico mi avvicino molto alla sua idea: è un continuo confrontarsi, ci sentiamo spesso. Sarà un piacere rivederci domani e riabbracciarlo, anche se questa settimana non ci siamo scritti ed abbiamo pensato ognuno alla propria squadra. Come si batte? Vogliamo vincere, sappiamo quali sono le nostre armi e sappiamo che battere il Como è come battere Juventus e Roma. Sono squadre in cui devi moltiplicare gli sforzi e avere uno stato d'animo positivo".

Il pensiero sullo stile del gioco del Como — IL GIUDIZIO DI PISACANE SULLO STILE DEL GIOCO DEL COMO - "Mi piace che in poco tempo hanno dato continuità al progetto tecnico puntando sui giovani di qualità. Hanno speso tanto ma i soldi pesano fino a pagina due. Conta il lavoro di Fabregas e si meritano quello che si sono presi finora. Mi piace pensare che sette anni fa erano in D ed ora si giocano la finale di Coppa Italia e hanno un ruolo importante in campionato. Ad oggi il Como si può identificare come una big. Usano una strategia di gioco precisa e tutte fanno fatica a prenderli. A centrocampo hanno una grande mobilità con Da Cunha Paz e Perrone e da lì partono tutti quegli scenari che li portano ad essere pericolosi".

