Dopo la partita col Napoli, parla nella sala stampa dello stadio Maradona mister Fabio Pisacane, il nuovo allenatore del Cagliari.

Michele Bellame Redattore 30 agosto - 23:40

Dopo la partita contro il Napoli, l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, parla in sala stampa del Maradona. La sconfitta è cocente, per la squadra isolana, che si è difesa strenuamente fino all'ultimo minuto. La partita si è sbloccata al terzo dei cinque minuti di recupero, quando Anguissa infila Caprile con un piattone destro. Per il Cagliari, non è riuscita l'impresa di guadagnare il secondo punto consecutivo, dopo quello conquistato contro la Fiorentina. Bloccare i campioni d'Italia sullo 0-0 fino ai minuti di recupero, resta, comunque, un'ottima prestazione.

Cagliari, le parole di Pisacane "Il calcio è questo. Contro la Fiorentina strappiamo un punto in zona cesarini, e stasera ne perdiamo uno. Merito alla squadra perché sono contento, ma sono anche consapevole della strada da percorrere. Bisogna continuare così, come stiamo facendo. Abbiamo affrontato due gare in cui gli avversari erano difficili. Da me e dallo staff, parte l'idea di voler costruire. I ragazzi, quindi, dimostrano coraggio e personalità, ma anche coraggio, che è sinonimo di umiltà. L'ho visto in tutti i ragazzi. Stiamo cercando di portare avanti qualcosa di diverso e lo stiamo facendo egregiamente. Da allenatore, mi spiace aver lasciato punti, però potevamo avere una risposta diversa, contro i campioni d'Italia".

"Affinché possa sapere cosa avremmo potuto far meglio, dovrei rivedere la gara. Abbiamo comunque fatto tutto quel che abbiamo preparato. Il piano gara è stato rispettato. Il cambio fra Zito e Zappa è la sintesi di quel che volevamo fare. Palestra è un ragazzo che sappiamo cosa può darci: ha gamba per assorbire l'ampiezza di Spinazzola, ma è stato anche bravo ad avanzare". E ancora: "Ogni squadra ha il suo percorso e la strada da fare. Noi dobbiamo avere dentro la personalità necessaria per mantenere serenità e per continuare a costruire. Non è pensabile, pertanto, vedere una squadra diversa nella prossima sfida col Parma. In A, non esistono gare facili: ci ho giocato, e non ricordo di un avversario che potevi prendere sotto gara. Stasera siamo rammaricati di com'è finita la partita, e vogliamo presto rifarci. Col Parma, non possiamo permetterci di cullarci".

Infine, sul mercato: "So che c'erano delle trattative in ballo prima della gara, ma non ho ancora parlato con il direttore. Il mercato è dinamico, noi siamo vigili. Se succede qualcosa, ci facciamo trovare pronti.