Il nazionale tedesco è arrivato ad un bivio per la sua carriera: continuare come capitano e bandiera del Borussia o fare il grande salto nei top club europei?

Pietro Rusconi Redattore 11 aprile - 20:26

Attualmente, Nico Schlotterbeck è uno dei migliori difensori del mondo. Il centrale tedesco è uno dei pezzi più pregiati del calciomercato degli ultimi anni. L'età, 26, è quella del prime e della maturazione calcistica. Anche la carriera precoce gioca a suo favore, considerando la giovane ascesa col Friburgo e già 4 anni di esperienza in Champions con un club competitivo come il Borussia Dortmund. Tuttavia, Nico è molto richiesto perché incarna alla perfezione il prototipo del difensore moderno.

Mancino e di 191 cm x 84 kg, il difensore tedesco è un regista arretrato fatto e finito. Nel '25-26 registra quasi il 90% di precisione nei passaggi e 7 palle lunghe precise a partita. Ottimo nella conduzione di palla, Nico Schlotterback crea superiorità numerica ma allo stesso tempo figura bene in fase difensiva. Forte in anticipo quando rompe la linea, ha una percentuali di successo nei contrasti fra le più alte in Germania. Adatto sia ad una difesa a 3 che a 4, un centrale mancino con una forte leadership (vestendo spesso la fascia di capitano coi gialloneri) è raro da trovare al giorno d'oggi. Il suo contratto era in scadenza a giugno 2027 e i top club interessati a lui non si contavano sulle dita. Tuttavia, in questi giorni è arrivata l'ufficialità del rinnovo fino al 2031, con qualche perplessità...

Il rinnovo misterioso di Nico Schlotterbeck —

Il nuovo contratto del centrale tedesco sembra essere arrivato però da una mancanza di altre opzioni immediate. Nessun club ha sferrato l'attacco corretto e Nico è rimasto con poche opzioni e il Dortmund è sembrata l'opzione migliore. Diventato il giocatore più pagato del BVB con 10 milioni di euro all'anno con bonus, rimangono delle questioni da sbrogliare sulla clausola rescissoria.

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Secondo alcune testate giornalistiche tra cui la Bild, nel rinnovo di Nico Schlotterbeck sarebbe stata inserita una clausola da 50 a 60 milioni, valida per top club come Barcellona, Liverpool, City, United, PSG e Real, vociferando anche del solito Bayern Monaco... Tuttavia, il nuovo DS giallonero Ole Book ha negato categoricamente la presenza dello strumento finanziario per liberare il calciatore, affermando un netto: "Non ci sarà".