L'ex calciatore di Bayern Monaco e Real Madrid ritiene che il club spagnolo possa ancora sperare nella qualificazione

Gianmarco Inguscio Collaboratore 11 aprile - 16:45

Il primo turno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco ha visto trionfare tedesco 2-1. Per i bavaresi sono andati a segno Diaz a Kane, mentre per i Blancos ci ha pensato Mbappé. Una sconfitta pesante quella subita dagli uomini di Arbeloa, soprattutto dinanzi al pubblico di casa, ma in vista della sfida di ritorno, in programma mercoledì 15 aprile alle 21:00, tutto può ancora accadere. Dopotutto, entrambe le squadre puntano alla vittoria finale, per questo motivo si preannuncia una sfida di alto livello, in cui nessuna delle compagini si risparmierà.

Proprio in merito alla gara di ritorno, l'ex calciatore di entrambe le squadre, Toni Kroos, ha spiegato nel suo podcast "Einfach mal luppen" che la qualificazione è ancora del tutto aperta. Le merengues possono ancora sperare nella rimonta - a detta dell'ex centrocampista tedesco -. "Il Bayern negli ultimi anni ha offerto prestazioni di alto livello nel primo turno, mentre nella gara di ritorno ha dimostrato di non riuscire a mantenere lo stesso ritmo, a causa di piccoli dettagli".

Toni Kross, il commento su Bayern Monaco-Real Madrid — Il trentaseienne ha analizzato alcuni momenti chiave della gara di andata: "Il fattore mentale è molto importante. Quando il Bayern era in vantaggio con due gol di scarto avrebbe dovuto chiudere il match per eliminare qualsiasi dubbio sul risultato, ma non non è accaduto. Anzi, ho visto una squadra che indietreggiava difendendosi con meno intensità. Questo mi ha sorpreso molto - continua - perché i bavaresi avevano il controllo della partita e mi aspettavo che continuassero a dominare l'avversario, o comunque che avessero realizzato il terzo gol".

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Poi Kroos ammette che il Bayern abbia subito gol nel momento più delicato dell'incontro: "Nel momento in cui mi aspettavo la massima gestione della partita, con il possesso palla e l'intensità necessaria, abbiamo assistito al gol di Mbappé che ha accorciato le distanze e riaperto difatti il discorso qualificazione. Ma in quel momento mi sarei aspettato il terzo gol del Bayern. Invece, il Madrid ha mostrato il suo carattere ed è stato in grado di riprendere in mano il match. L'errore di Upamecano su Vinicius? È stato il punto di svolta della partita". Infine, non poteva mancare un commento su Neuer: "È il miglior portiere di tutti i tempi. Ha ancora uno stile unico che nessuno può imitare".