La squadra di Mascherano gioca meglio il secondo tempo, ma non è sufficiente. Decisive le reti di Morales, Bouanga e Ordaz

Filippo Montoli 22 febbraio - 15:06

L'Inter Miami di Leo Messi parte male nella nuova stagione di Mls. Alla prima giornata ha perso 3-0 contro il Los Angeles FC di Lloris e Son. La squadra allenata da Javier Mascherano ha giocato molto meglio il secondo tempo, proprio quando ha subito le reti che hanno chiuso la partita. L'Inter Miami e Messi potranno rifarsi il prossimo weekend, nella gara contro Orlando e sempre in trasferta.

Un Messi spento viene travolto insieme al suo Inter Miami dal Los Angeles — La stagione 2026 della Mls è partita subito con un big match. Inter Miami e Los Angeles erano tra le favorite della scorsa stagione. Alla fine ebbe la meglio la squadra della Florida, così come Messi finì davanti a Bouanga nella classifica marcatori. Adesso, la formazione della West Coast si è presa una piccola rivincita, battendo con un netto 3-0 gli avversari. Allo stesso modo, l'attaccante del Gabon è stato assoluto protagonista con un gol e un assist.

Nel primo tempo non c'è stata partita dal punto di vista delle occasioni. Il Los Angeles è arrivato alla conclusione molte volte, a differenza dell'Inter Miami. La fortuna, per la squadra di Mascherano, ha voluto che al 45esimo il risultato era solo di 1-0. Decisivo nella prima frazione è stato Morales, che al 37esimo ha trovato la rete del vantaggio su assist di Son. Nel secondo tempo il discorso è cambiato.

L'Inter Miami ha dominato per quasi tutti i 45 minuti. Non è riuscita però a concretizzare. Al contrario, gli avversari sono stati molto più cinici rispetto alla prima frazione di gioco. Al 73esimo Bouanga ha trovato il raddoppio. Al 94esimo, quando la squadra ospite aveva ormai alzato bandiera bianca, il gabonese ha servito l'assist decisivo per Ordaz, autore del terzo gol. Messi, Mascherano e compagni sono ora costretti a dimostrare che si è trattato solo di un passo falso. La prossima giornata è contro Orlando, anch'esso a zero punti.