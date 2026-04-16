L'attaccante francese ha visto andare in pezzi un'intera stagione: ko in Champions e addio al primo Mondiale della carriera

Federico Grimaldi 16 aprile - 18:34

La vita regala gioie e dolori. E a volte, quando meno te lo aspetti, arrivano colpi durissimi da assorbire. La serata di Champions di Ekitiké doveva profumare di rivincita: il francese era chiamato alla rimonta contro la sua ex squadra. Ma quello che poteva essere il finale perfetto si è trasformato in una pagina amarissima della sua carriera. Un infortunio ha spezzato tutto, costringendolo a uscire dal campo tra lacrime e sorrisi forzati. La beffa peggiore, però, è arrivata il giorno dopo: rottura dei legamenti e stagione finita. Niente Mondiale. La rabbia è tanta e, a due giorni di distanza, è arrivato anche lo sfogo sui social.

Lacrime di dolore: il finale amaro di Ekitiké — “È dura, forse persino ingiusto…”. Con queste poche parole, Ekitiké ha affidato a Instagram tutto il suo stato d’animo. Un messaggio breve ma carico di significato, che racconta una frustrazione profonda e difficile da smaltire. Digerire un colpo del genere non è semplice, soprattutto quando la sensazione è quella di un’occasione sfuggita non per propri limiti, ma per cause esterne. Lo sfogo del francese nasce proprio da questo: dalla consapevolezza di essere arrivato a un passo da qualcosa di importante senza poter davvero incidere sul proprio destino. “Sono grato che questo mi succeda qui, tra di voi. Non sono solo. La vostra forza e il vostro amore saranno la mia fonte d’ispirazione. A presto, Anfield”, ha aggiunto nel suo messaggio, mostrando comunque riconoscenza e un forte legame con l’ambiente.

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Un segnale di maturità, oltre che di resilienza, in un momento estremamente delicato della sua carriera. A rendere ancora più potente il tutto è l’immagine scelta per accompagnare le parole: Ekitiké seduto da solo, nei pressi del centrocampo, accanto al telo con il logo della UEFA Champions League, sul prato di Anfield, al termine della sfida contro il PSG. Uno scatto che trasmette isolamento, amarezza e la consapevolezza di quanto accaduto. Alla delusione per l’eliminazione dalla Champions si aggiunge infatti quella, ancora più pesante, legata al lungo stop: la rottura dei legamenti lo terrà fuori per circa 8-10 mesi, mettendo fine alla sua stagione e cancellando anche il sogno di partecipare a quello che sarebbe stato il suo primo Mondiale. Un doppio colpo difficile da assorbire, che segna profondamente il presente ma che il francese proverà a trasformare in motivazione per il futuro.