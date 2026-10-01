Il Cuti eredita la fascia da capitano, ma il ct Scaloni avvisa il difensore dell'Atletico
Buona la prima per capitan Romero. Il difensore argentino, alla prima con la fascia da capitano dopo l'annuncio del ritiro dalla nazionale di Lionel Messi, ha ricevuto gli elogi del commissario tecnico Lionel Scaloni dopo la vittoria dell'Albiceleste per 4-0 sulla Bolivia (in un match che ha visto proprio il Cuti timbrare il cartellino). Parole di grande incoraggiamento da parte del ct, seguite anche da un importante avvertimento sul lato disciplinare.
Scaloni: "Romero è uno dei migliori difensori al mondo"Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 4-0 sulla Bolivia, Lionel Scaloni ha commentato la prestazione di Cristian Romero affermando: "Il Cuti è un grande calciatore. Quando è in salute, è uno dei migliori difensori al mondo, senza dubbio. Quando è in forma, se non è il migliore, ci va sicuramente vicino".
Proseguendo, il commissario tecnico della Scaloneta ha parlato della recente condizione fisica del difensore dell'Atletico Madrid: "Ultimamente non è stato al 100%. Ai Mondiali non era nella condizione fisica che avremmo voluto, ma preferiamo sempre averlo in campo perché ci dà un vantaggio in più".
"Il suo comportamento deve essere esemplare"Nel corso dell'intervista, Scaloni ha poi continuato dicendo: "Il Cuti Romero è un giocatore speciale, ha un buon passaggio. A volte il suo piede è un po' troppo pesante, ed è questo che deve correggere, perché ora è anche il capitano della nazionale e farà parte della storia".
Infine, il ct dell'Argentina ha concluso il suo intervento in conferenza stampa lanciando un grande avvertimento al nuovo capitano: "Il suo comportamento deve essere esemplare, ma penso che lo capirà".
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