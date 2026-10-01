Buona la prima per capitan Romero. Il difensore argentino, alla prima con la fascia da capitano dopo l'annuncio del ritiro dalla nazionale di Lionel Messi, ha ricevuto gli elogi del commissario tecnico Lionel Scaloni dopo la vittoria dell'Albiceleste per 4-0 sulla Bolivia (in un match che ha visto proprio il Cuti timbrare il cartellino). Parole di grande incoraggiamento da parte del ct, seguite anche da un importante avvertimento sul lato disciplinare.

Scaloni: "Romero è uno dei migliori difensori al mondo"

Cuti è un grande calciatore.

Quando è in salute, è uno dei migliori difensori al mondo, senza dubbio

. Quando è in forma,

se non è il migliore, ci va sicuramente vicino

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 4-0 sulla Bolivia,ha commentato la prestazione di Cristian Romero affermando: "Il".

Proseguendo, il commissario tecnico della Scaloneta ha parlato della recente condizione fisica del difensore dell'Atletico Madrid: "Ultimamente non è stato al 100%. Ai Mondiali non era nella condizione fisica che avremmo voluto, ma preferiamo sempre averlo in campo perché ci dà un vantaggio in più".

😌🇦🇷 SCALONI SOBRE EL CUTI ROMERO: "AHORA, ADEMÁS DE SER UN GRAN FUTBOLISTA, ES EL CAPITÁN DE LA SELECCIÓN Y FORMARÁ PARTE DE LA HISTORIA"



El DT de la Selección sobre el nuevo capitán: Cristian Romero 🤩 pic.twitter.com/ZPIbHskwUP — Diario Olé (@DiarioOle) October 1, 2026

"Il suo comportamento deve essere esemplare"

Nel corso dell'intervista, Scaloni ha poi continuato dicendo: "Il Cuti Romero è un giocatore speciale, ha un buon passaggio. A volte il suo piede è un po' troppo pesante, ed è questo che deve correggere, perché ora è anche il capitano della nazionale e farà parte della storia".

EZEIZA, ARGENTINA - 29 SETTEMBRE: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, partecipa a una conferenza stampa presso il centro sportivo "Lionel Messi" a Ezeiza, in Argentina, il 29 settembre 2026. L'Argentina affronterà la Bolivia in un'amichevole internazionale mercoledì allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba, in Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Infine, il ct dell'Argentina ha concluso il suo intervento in conferenza stampa lanciando un grande avvertimento al nuovo capitano: "Il suo comportamento deve essere esemplare, ma penso che lo capirà".