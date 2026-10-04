Dopo il pareggio contro l'Italia, la Francia di Zinedine Zidane si prepara per la sfida di domani sera contro il Belgio. Ultima partita prima della ripresa dei campionati europei. I Blues cercano un successo per mettere un'ipoteca sul passaggio del turno e in vista della partita contro i Diavoli Rossi Zizou si prepara a fare qualche cambiamento nella formazione iniziale. A dichiararlo è stato lo stesso CT francese in conferenza stampa.

Francia, Zidane prepara la sfida contro il Belgio: "Ci saranno sicuramente cambiamenti"

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Ultima partita prima della ripresa dei campionati. Ladi Zinedine Zidane non vuole commettere errori dopo il pareggio controe la partita di domani sera contro ilpuò essere l'occasione per presentarsi alle ultime due sfide di novembre con già un piede nella fase finale della Nations League. All'andata, come ricordiamo, i Blues hanno vinto di misura grazie all'eurogol diall'88' ma in vista della gara di domani Zizou si prepara a fare grandi cambiamenti.Proprio il CT dei francesi è intervenuto questa mattina in conferenza stampa: "Vogliamo sempre vincere perché siamo competitivi, questa è la cosa più importante - ha iniziato - Ma l'importante è preparare bene la partita in modo da poter fare quello che vogliamo in campo, questo è ciò che mi interessa." Sulle scelte per la partita contro i Diavoli Rossi: "Ci saranno sicuramente dei cambiamenti. È la nostra quarta partita e non possiamo permetterci di fare scelte a caso. Faremo dei cambi intelligenti e, soprattutto, lo faremo per essere competitivi".

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Zinedine Zidane, allenatore della Francia, osserva il campo prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France, il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Cosa c'è dietro questo possibile stravolgimento della formazione?: "L'obiettivo era dimostrare il coinvolgimento di tutti e l'impegno di ogni giocatore nei confronti della squadra, nonché la forte competizione interna alla nazionale francese". Per chiudere, Zizou ha fatto anche una valutazioni sulle sue prime partite da commissario tecnico della Nazionale: "Potrei non dire certe cose, ma cerco di essere il più corretto e sincero possibile in ciò che voglio trasmettere quando vengo qui. So che ci vorrà del tempo, ma sono molto soddisfatto di ciò che ho visto in questo primo incontro, anche se c'è ancora del lavoro da fare".