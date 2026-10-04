Le scelte di Zidane in vista del big match
Zidane dice no, la Francia dice sì: la Nazionale "sfila" a Clairefontaine
Dopo il pareggio contro l'Italia, la Francia di Zinedine Zidane si prepara per la sfida di domani sera contro il Belgio. Ultima partita prima della ripresa dei campionati europei. I Blues cercano un successo per mettere un'ipoteca sul passaggio del turno e in vista della partita contro i Diavoli Rossi Zizou si prepara a fare qualche cambiamento nella formazione iniziale. A dichiararlo è stato lo stesso CT francese in conferenza stampa.
Francia, Zidane prepara la sfida contro il Belgio: "Ci saranno sicuramente cambiamenti"Ultima partita prima della ripresa dei campionati. La Francia di Zinedine Zidane non vuole commettere errori dopo il pareggio contro l'Italia e la partita di domani sera contro il Belgio può essere l'occasione per presentarsi alle ultime due sfide di novembre con già un piede nella fase finale della Nations League. All'andata, come ricordiamo, i Blues hanno vinto di misura grazie all'eurogol di Olise all'88' ma in vista della gara di domani Zizou si prepara a fare grandi cambiamenti.
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Cosa c'è dietro questo possibile stravolgimento della formazione?: "L'obiettivo era dimostrare il coinvolgimento di tutti e l'impegno di ogni giocatore nei confronti della squadra, nonché la forte competizione interna alla nazionale francese". Per chiudere, Zizou ha fatto anche una valutazioni sulle sue prime partite da commissario tecnico della Nazionale: "Potrei non dire certe cose, ma cerco di essere il più corretto e sincero possibile in ciò che voglio trasmettere quando vengo qui. So che ci vorrà del tempo, ma sono molto soddisfatto di ciò che ho visto in questo primo incontro, anche se c'è ancora del lavoro da fare".
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