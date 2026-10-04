Uno dei venti allenatori presenti nell'attuale Serie A risponde al nome di Massimiliano Alvini, che siede sulla panchina del Frosinone. Egli, infatti, è alla sua seconda stagione con la squadra proveniente dalla regione Lazio. Nella scorsa annata, i gialloblù militavano in Serie B e, grazie al secondo posto, hanno ottenuto la promozione diretta per il ritorno nella massima divisone nazionale. In questo momento, dopo cinque giornate di campionato, il Frosinone occupa la sesta posizione in classifica avendo ottenuto 10 punti con tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta, quella all'esordio contro la Juventus di Spalletti. Alvini, ospite al Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni.

Frosinone, Alvini: "Per vincere le partite servono stile ed idee"

Durante l'evento, Alvini ha parlato deglidella sua carriera: "Io ho cominciato nel 1996 col Fucecchio, la squadra del bar con cui ho vinto il campionato amatoriale". Successivamente ha speso qualche parola sulle cose importanti nel calcio: "Servono identità di squadra, idee e stile per giocare le partite e vincerle". Parlando dei suoiin A ha dichiarato: "Ricordo un Cremonese-Milan finito a reti bianche. Ci facevano i complimenti quando, in realtà, abbiamo pensato solo a difenderci. Quel passo falso è stato molto utile per non commettere più lo stesso errore".Alvini, poi, ha parlato del suo modo dile partite: "Quando stiamo bassi non riesco a star seduto, al mio vice dico che quando ci sono quel genere di partite mi deve dare qualcosa. Provo emozioni quando scendo in panchina poco prima del calcio d'inizio. Quando stavamo vincendo 0-3 contro la Fiorentina il clima s'era fatto pesante ed i tifosi avversari mi dicevano di sedermi perché sono di Ferruzza e non vinciamo un palio da 41 anni". Successivamente ha parlato di: "Ha qualità tecniche e caratteristiche notevoli, sta migliorando molto. Attacca lo spazio e a me piace tantissimo. Mi auguro che possa raggiungere la Nazionale".

Genova, Italia - 12 settembre 2026: Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, osserva prima della partita di Serie A tra Genoa e Frosinone allo Stadio Luigi Ferraris. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

In seguito ha parlato anche di Gabriele Bracaglia: "Un ciociaro vero come Palmisani. Allenare calciatori come lui è un piacere. Viene da un percorso pieno di sacrifici e si sta ritagliando il suo spazio in A". Su Calò, invece, ha dichiarato: "Giocatore forte che vede linee di passaggio enormi, ha un piede gentile". Poi ha parlato di Palmisani dicendo: "Ha qualità tecniche veramente top ed una testa notevole per ruolo ed adattamento. L'anno scorso al Monza ha preso il posto di Sherri e ha giocato 38 partite eccellenti. Speriamo continui così, sarebbe bello avere un altro portiere italiano così bravo".