La Spagna ha trovato il suo Frosinone. Proprio come i ciociari neopromossi in Serie A e sorprendentemente al settimo posto della classifica dopo 12 giornate, il Racing Santander non sembra avere patito il grande salto in Liga. Piuttosto, sta esaltando i propri tifosi che possono davvero sognare in grande. A legare gli spagnoli al campionato italiano, oltre al parallelismo curioso col Frosinone, c'è la presenza di diversi calciatori che hanno militato in Serie A. La cosa più incredibile è che la cavalcata stia avvenendo dopo dodici anni senza militanza nella prima divisione. Insomma, un ritorno in grandissimo stile per la formazione allenata da José Alberto.

Racing Santander, altro che salvezza! Si sogna l'Europa?

Dopo 13 giornate di campionato il Racing Santander ha conquistato. Al momento, in attesa che il Bilbao recuperi una partita, i giocatori in maglia biancoverde sono settimi a sole due lunghezze dal Siviglia sesto e primo club qualificabile per l'Europa. Come detto sopra, se si pensa che il grande calcio da queste parti mancava, è un risultato encomiabile.

SANTANDER, SPAGNA - 22 NOVEMBRE: Yassir Zabiri del Real Racing Club celebra il gol del suo team durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra il Real Racing Club de Santander e la Real Sociedad al Campos de Sport de El Sardinero il 22 novembre 2026 a Santander, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Parlando di singoli poi, è da risaltare la presenza del capocannoniere del mondiale U20, che vanta la terza posizione tra i marcatori del campionato spagnoli. Tradotto: soltanto Raphinha con 15 gol e Mbappé con 13 hanno più gioie personali del marocchino Zabiri a quota 11. Inoltre, a proposito legami col calcio italiano, a centrocampo trova spazio e minutaggio Matteo Prati, ex Cagliari e Torino. In difesa il Racing conta sull'apporto di Aaron Martin, ex Genoa, e degli ex Juventus Facundo Gonzalez e Pedro Felipe.

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Per inciso, Zabiri è indal Rennes, pertanto al termine della stagione farà rientro alla base. Intanto, fino a giugno, i sostenitori del Racing possono goderselo. Oltre a lui, come racconta Cronache di Spogliatoio, nel gruppo biancoverde non manca la leadership di Sergio Canales. Il 35enne è tornato alla sua casa, dopo aver vestito le maglia di Real Madrid, Valencia, Real Sociedad e Betis di Siviglia.