Dalla Serie B al settimo posto in Liga, anche la Spagna ha il "suo Frosinone"
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La Spagna ha trovato il suo Frosinone. Proprio come i ciociari neopromossi in Serie A e sorprendentemente al settimo posto della classifica dopo 12 giornate, il Racing Santander non sembra avere patito il grande salto in Liga. Piuttosto, sta esaltando i propri tifosi che possono davvero sognare in grande. A legare gli spagnoli al campionato italiano, oltre al parallelismo curioso col Frosinone, c'è la presenza di diversi calciatori che hanno militato in Serie A. La cosa più incredibile è che la cavalcata stia avvenendo dopo dodici anni senza militanza nella prima divisione. Insomma, un ritorno in grandissimo stile per la formazione allenata da José Alberto.
Racing Santander, altro che salvezza! Si sogna l'Europa?Dopo 13 giornate di campionato il Racing Santander ha conquistato 17 punti. Al momento, in attesa che il Bilbao recuperi una partita, i giocatori in maglia biancoverde sono settimi a sole due lunghezze dal Siviglia sesto e primo club qualificabile per l'Europa. Come detto sopra, se si pensa che il grande calcio da queste parti mancava da 12 anni, è un risultato encomiabile.
Parlando di singoli poi, è da risaltare la presenza del capocannoniere del mondiale U20, che vanta la terza posizione tra i marcatori del campionato spagnoli. Tradotto: soltanto Raphinha con 15 gol e Mbappé con 13 hanno più gioie personali del marocchino Zabiri a quota 11. Inoltre, a proposito legami col calcio italiano, a centrocampo trova spazio e minutaggio Matteo Prati, ex Cagliari e Torino. In difesa il Racing conta sull'apporto di Aaron Martin, ex Genoa, e degli ex Juventus Facundo Gonzalez e Pedro Felipe.
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