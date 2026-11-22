Il Real Madrid non vuole perdere il treno della Liga. Per una sera, i Blancos erano riusciti a riagganciare i Blaugrana a 33 punti, sfruttando la gara in più e mettendo così pressione ai ragazzi di Hansi Flick. Mourinho sembra finalmente aver trovato le chiavi tattiche giuste per candidarsi come seria pretendente sia al campionato spagnolo sia alla Champions League. Dopo un inizio di stagione balbettante, con vittorie non esattamente convincenti, il Real ha iniziato a macinare punti su punti dominando, partendo proprio dalla gara contro il Barcellona.

Espi salva Mou

vittorie consecutive e un momentum tutto dalla loro parte, al contrario delle enormi pressioni a cui è sottoposto il Barcellona. Eppure, il match di ieri ha rischiato di essere un nuovo punto di regressione per la squadra di Mourinho. Infatti, i Blancos hanno dovuto faticare per conquistare i 3 punti, ottenuti alla fine grazie alla rete dell'ormai solitoIl Real Madrid ha così cominciato il match contro il Celta Vigo andando sotto nel risultato per via della rete di Pablo Duran al 6'. Il rigore sbagliato daha contribuito a spaventare i tifosi del Real, poiché il primo tempo si è così chiuso in svantaggio per i padroni di casa. Poi, la seconda frazione di gioco ha mostrato tutta la potenza di fuoco a disposizione di Mou, che ha ribaltato il match con la rete di Bellingham e del neo-entrato Espi all'85'.

Carlos Espi è uno dei tanti lussi che il Real Madrid può decidere di tenere in panchina. Infatti, l'attaccante ex Levante, non ha ancora giocato da titolare in Liga (8 partite disputate, 8 subentri e 63 minuti totali). Tuttavia, ciò non gli ha impedito di segnare 3 reti pesanti in campionato. Ogni suo gol (tutti dall'80' in poi, tra cui anche quello alla Roma in CL) ha portato Mourinho alla vittoria (2-1 all'Espanyol, 3-2 all'Elche e 2-1 al Celta Vigo).

MADRID, SPAGNA - 21 NOVEMBRE: Carlos Espi del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e RC Celta de Vigo, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 21 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Al termine della partita, in zona mista, la stella dell'U21 spagnola ha voluto elogiare un compagno di reparto in particolare: "Credo sinceramente che non ci sia niente di meglio che giocare con Mbappé, che è il miglior giocatore del mondo. Facilita la vita a tutti in campo e anche fuori dal campo è incredibile; sono felice di come mi ha accolto".

Del talentino ne ha anche parlato il tecnico portoghese: "So che è felicissimo di essere qui e tutti noi siamo felici di averlo al Real Madrid. Purtroppo, al momento non posso farlo giocare in coppia con Kylian perché non abbiamo gli esterni adatti al 4-4-2. Diomande, Vinicius, Arda... nessuno difende verso l'interno. Chi copre le transizioni?".