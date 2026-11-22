Lo spagnolo, in campo per 76 minuti, ha protestato per l'assegnazione del calcio d'angolo da cui è scaturito l'1-2
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Il Villarreal ha chinato il capo davanti al Barcellona, nonostante un doppio vantaggio iniziale che lasciava presagire tutt'altri scenari. Il Sottomarino Giallo, difatti, aveva trovato immediatamente la via della rete, grazie all'ex Inter Buchanan e al raddoppio firmato da Oluwaseyi. Dopo 7 minuti dal fischio d'inizio, il tabellone della partita recitava 0-2.
Da quel momento, però, il Barcellona ha preso coraggio, arrivando con continuità dalle parti del portiere Gulacsi. Alla fine, i blaugrana ribalteranno tutto in appena dieci minuti, tra il 57° e il 67°, vanificando l'approccio da sogno degli ospiti. Il centrocampista Comesana, dopo la partita, ha commentato l'episodio da cui è scaturito il primo dei tre gol del Barcellona.
Villarreal sconfitto, Comesana polemico: "Con le big arbitri condizionati"Schierato titolare da Inigo Perez, Santiago Comesana ha giocato per 76 minuti, prima di lasciare il campo all'ivoriano Nicolas Pepe. Al termine dell'incontro, il centrocampista ha descritto la prestazione del collettivo: "Abbiamo iniziato benissimo. Una volta che segni due gol qui nei primi 6 minuti, sai che dopo dovrai soffrire e abbiamo resistito sino a inizio secondo tempo, con le nostre occasioni".
Ciò che cambia la partita è il primo gol per lo spagnolo: "Ci ha ucciso psicologicamente, dopodiché sono arrivati secondo e terzo gol". In seguito, Comesana si è soffermato sul corner da cui è nata la prima marcatura dei blaugrana e, di conseguenza, la rimonta dei padroni di casa: "Non mi sembrava ci fossero stati tocchi dei nostri. Non ho parlato comunque di questo all'arbitro. Quando giochi con queste squadre, come col Real Madrid, sai che esercitano pressione sugli arbitri".
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