Il Villarreal ha chinato il capo davanti al Barcellona, nonostante un doppio vantaggio iniziale che lasciava presagire tutt'altri scenari. Il Sottomarino Giallo, difatti, aveva trovato immediatamente la via della rete, grazie all'ex Inter Buchanan e al raddoppio firmato da Oluwaseyi. Dopo 7 minuti dal fischio d'inizio, il tabellone della partita recitava 0-2.

Da quel momento, però, il Barcellona ha preso coraggio, arrivando con continuità dalle parti del portiere Gulacsi. Alla fine, i blaugrana ribalteranno tutto in appena dieci minuti, tra il 57° e il 67°, vanificando l'approccio da sogno degli ospiti. Il centrocampista Comesana, dopo la partita, ha commentato l'episodio da cui è scaturito il primo dei tre gol del Barcellona.

Villarreal sconfitto, Comesana polemico: "Con le big arbitri condizionati"

Schierato titolare da Inigo, Santiago Comesana ha giocato per 76 minuti, prima di lasciare il campo all'ivoriano Nicolas Pepe. Al termine dell'incontro, il centrocampista ha descritto la prestazione del collettivo: "Abbiamo iniziato benissimo.e abbiamo resistito sino a inizio secondo tempo, con le nostre occasioni".

MADRID, SPAGNA - 4 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid viene contrastato da Santi Comesana del Villarreal CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Villarreal CF allo Stadio Santiago Bernabeu il 4 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Ciò che cambia la partita è il primo gol per lo spagnolo: "Ci ha ucciso psicologicamente, dopodiché sono arrivati secondo e terzo gol". In seguito, Comesana si è soffermato sul corner da cui è nata la prima marcatura dei blaugrana e, di conseguenza, la rimonta dei padroni di casa: "Non mi sembrava ci fossero stati tocchi dei nostri. Non ho parlato comunque di questo all'arbitro. Quando giochi con queste squadre, come col Real Madrid, sai che esercitano pressione sugli arbitri".

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Ancora, proseguendo sulla direzione di gara del signor Hernandez: "Sette calciatori del Barcellona hanno protestato con l'arbitro e questoper il resto della gara. Nel secondo tempo Pau (Navarro ndr) è stato ammonito per qualcosa che non c'era, quindi ha sbagliato sul calcio d'angolo".