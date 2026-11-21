Il Barcellona torna in campo dopo l'ultima sosta nazionali del 2026. Nella giornata di domani, alle 14 ore italiane, andrà in onda il match tra catalani e Villarreal. Il sottomarino giallo, nonostante non stia riuscendo a replicare la straordinaria annata passata, rimane una squadra incredibilmente ostica da affrontare. Tuttavia, i Blaugrana hanno ripreso bene il proprio cammino dopo la brutta settimana che li ha visti perdere 4-2 contro il Paris Saint-Germain e 1-2 nel Clasico contro il Real Madrid di José Mourinho.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Raphinha plans to speak out in the coming days after facing criticism in both Barcelona and Brazil. 🇧🇷



Some in Barcelona question why he plays in Brazil’s friendlies, while critics in Brazil accuse him of putting Barça first.



Raphinha believes his recent injuries on… pic.twitter.com/sifrnCIzWF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 20, 2026

Flick su Raphinha e il rapporto complicato con la Seleção

Dal derby spagnolo perso, i Culé hanno vinto 6-1 contro l'Alaves, 3-0 contro l'Aston Villa e soprattuttocontro i rivali diretti dell'Atletico Madrid. Aldilà delle 2 sconfitte, il percorso iniziale del Barcellona è stato meraviglioso: nessuno in Europa segna quanto la squadra di. Un calcio apprezzato anche da Antonio Conte e che sorprende sempre per i meccanismi offensivi orchestrati alla perfezione. In questa macchina perfetta, a emergere sono principalmente due giocatori: Lamine Yamal eSe il talento di Lamine Yamal è ormai noto a tutti da almeno 3 anni, per l'attaccante brasiliano si tratta di una vera e propria rivelazione. Dopo aver già segnato valanghe di gol nel 2024-25, il verdeoro si è dovuto riscoprire punta centrale dopo gli addii in estate die Ferran Torres. Una mossa rivoluzionaria che ha portato l'ormai centravanti a segnarereti stagionali in 14 partite. Uno score che lo proietta dritto fra le stelle a disposizione di Carlo Ancelotti, la cui posizione ha fatto discutere ampiamente in Spagna.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​osserva durante la partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il CT del Brasile ha deciso di di far prolungare il soggiorno in nazionale a Raphinha, nonostante l'espulsione rimediata dall'attaccante contro il Giappone. Una scelta accordata con il calciatore, ma che ha provocato delle discussioni tra club e Seleção, soprattutto in relazione alle sempre condizioni precarie di Raphinha. A mediare, è intervenuto il tecnico del Barcellona Hansi Flick nella conferenza stampa pre-Villarreal: "Ho parlato con il ragazzo e capisco sia un giocatore estremamente importante per la nazionale brasiliana. La mia opinione non è così rilevante, ma accetto la decisione presa di farlo rimanere di più, anche perché so che quando lui è qui dà sempre il massimo. Ha riposato e sta bene, non ho motivi per essere preoccupato o arrabbiato con qualcuno".