L'ex CT della nazionale tedesca ha cercato di mediare fra club e nazionale: nonostante le polemiche, il calciatore sta bene e ha riposato in vista del Villarreal
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Il Barcellona torna in campo dopo l'ultima sosta nazionali del 2026. Nella giornata di domani, alle 14 ore italiane, andrà in onda il match tra catalani e Villarreal. Il sottomarino giallo, nonostante non stia riuscendo a replicare la straordinaria annata passata, rimane una squadra incredibilmente ostica da affrontare. Tuttavia, i Blaugrana hanno ripreso bene il proprio cammino dopo la brutta settimana che li ha visti perdere 4-2 contro il Paris Saint-Germain e 1-2 nel Clasico contro il Real Madrid di José Mourinho.Dal derby spagnolo perso, i Culé hanno vinto 6-1 contro l'Alaves, 3-0 contro l'Aston Villa e soprattutto 1-2 contro i rivali diretti dell'Atletico Madrid. Aldilà delle 2 sconfitte, il percorso iniziale del Barcellona è stato meraviglioso: nessuno in Europa segna quanto la squadra di Flick. Un calcio apprezzato anche da Antonio Conte e che sorprende sempre per i meccanismi offensivi orchestrati alla perfezione. In questa macchina perfetta, a emergere sono principalmente due giocatori: Lamine Yamal e Raphinha.
Flick su Raphinha e il rapporto complicato con la SeleçãoSe il talento di Lamine Yamal è ormai noto a tutti da almeno 3 anni, per l'attaccante brasiliano si tratta di una vera e propria rivelazione. Dopo aver già segnato valanghe di gol nel 2024-25, il verdeoro si è dovuto riscoprire punta centrale dopo gli addii in estate di Lewandowski e Ferran Torres. Una mossa rivoluzionaria che ha portato l'ormai centravanti a segnare 19 reti stagionali in 14 partite. Uno score che lo proietta dritto fra le stelle a disposizione di Carlo Ancelotti, la cui posizione ha fatto discutere ampiamente in Spagna.
Il CT del Brasile ha deciso di di far prolungare il soggiorno in nazionale a Raphinha, nonostante l'espulsione rimediata dall'attaccante contro il Giappone. Una scelta accordata con il calciatore, ma che ha provocato delle discussioni tra club e Seleção, soprattutto in relazione alle sempre condizioni precarie di Raphinha. A mediare, è intervenuto il tecnico del Barcellona Hansi Flick nella conferenza stampa pre-Villarreal: "Ho parlato con il ragazzo e capisco sia un giocatore estremamente importante per la nazionale brasiliana. La mia opinione non è così rilevante, ma accetto la decisione presa di farlo rimanere di più, anche perché so che quando lui è qui dà sempre il massimo. Ha riposato e sta bene, non ho motivi per essere preoccupato o arrabbiato con qualcuno".
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