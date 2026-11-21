Rubrica a cura di Francesco Intorre e Dennis Re

11 novembre 2012. Bergamo. Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Una domenica sera di novembre, la dodicesima giornata di Serie A mette di fronte due squadre nerazzurre con ambizioni differenti. Da una parte l’Atalanta di Stefano Colantuono, protagonista di un ottimo avvio di stagione; dall’altra l’Inter di Andrea Stramaccioni, reduce da una straordinaria striscia di dieci vittorie consecutive e decisa a non perdere terreno dalla Juventus capolista.

A Bergamo, però, i pronostici vengono ribaltati. La Dea gioca con coraggio, intensità e personalità, trovando il vantaggio nel primo tempo con Giacomo Bonaventura. Nella ripresa l’Inter reagisce e pareggia con una punizione di Fredy Guarín, ma è qui che sale in cattedra Germán Denis: l’attaccante argentino firma una doppietta, prima riportando avanti i suoi e poi trasformando un calcio di rigore. Il gol di Rodrigo Palacio nel finale riaccende le speranze interiste, ma non basta. Al triplice fischio è 3-2 per l’Atalanta.

Ma questa non è soltanto la storia di una partita. È il punto di partenza di un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta di ciò che accadeva nel mondo mentre a Bergamo El Tanque Denis trascinava la Dea alla vittoria. Quei 90 minuti si trasformano in una macchina del tempo, capace di riportarci dentro un’epoca. Calcio, musica, cinema, televisione, tecnologia, società e grandi avvenimenti: tutto ciò che succedeva intorno al pallone, mentre sul campo si scriveva un pezzo di storia.

Perché ogni partita racconta molto più dei suoi novanta minuti. E per scoprirlo, questa volta, dobbiamo tornare indietro con la nostra rubrica a 90 minuti fa, nel 2012.

BERGAMO, ITALIA - 11 NOVEMBRE: Vasquez Fredy Alejandro Guarin of FC Internazionale Milano festeggia dopo aver segnato il suo gol durante la Serie A match between Atalanta BC e FC Internazionale Milano allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia on November 11, 2012 a Bergamo, Italy. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

0’ - EVENTI: un anno tra tragedie, imprese e momenti indimenticabili

Il 2012 si apre con una tragedia destinata a segnare profondamente la memoria collettiva italiana. È la notte del 13 gennaio quando la nave da crocieranaufraga davanti all’Isola del Giglio, dopo aver urtato uno scoglio. Al centro delle polemiche finisce il comandante Francescoaccusato di aver abbandonato la nave mentre erano ancora in corso le operazioni di evacuazione. Le immagini del gigante adagiato su un fianco fanno il giro del mondo: il bilancio sarà di 32 vittime.

Il 2012, però, è anche l’anno in cui l’umanità guarda ancora una volta verso lo spazio. Il 6 agosto il rover Curiosity atterra su Marte, dopo un viaggio di oltre otto mesi e una spettacolare manovra di discesa ribattezzata dalla NASA sette minuti di terrore. Inizia così una nuova missione alla ricerca di tracce che possano raccontare il passato del Pianeta Rosso.Sempre ad agosto arriva un doloroso addio per la Scienza e che lascia il mondo senza parole: muore Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, il 25 agosto 1969. Aveva 82 anni.

Dallo spazio alla Terra, l’estate porta con sé uno degli appuntamenti sportivi più attesi: le Olimpiadi di Londra 2012. Dal 27 luglio al 12 agosto, la capitale britannica diventa il centro del mondo sportivo. A rubare la scena è ancora una volta Usain Bolt, che conquista tre medaglie d’oro nei 100, 200 e 4x100 metri, mentre Michael Phelps chiude la sua carriera olimpica con altre sei medaglie, portando il suo incredibile bottino complessivo a 22. Anche l’Italia festeggia: la spedizione azzurra termina con 28 medaglie, di cui otto d’oro.

Nel calcio, invece, il 2012 è l’anno della favola del Chelsea di Roberto Di Matteo. Subentrato a stagione in corso, l’allenatore italiano guida i Blues verso la prima Champions League della loro storia, superando il Bayern Monaco nella finale di Monaco di Baviera. Una vittoria arrivata ai calci di rigore, dopo il pareggio di Didier Drogba nei minuti finali dei tempi regolamentari.

E mentre Londra festeggia il trionfo europeo, a Barcellona si assiste a qualcosa di altrettanto straordinario: Lionel Messi chiude l’anno solare con 91 gol, stabilendo un record che entra direttamente nella storia del calcio.

Anche il tennis vive una stagione particolare, con i cosiddetti Fab Four capaci di spartirsi i quattro tornei del Grande Slam: Novak Djokovic conquista gli Australian Open, Rafael Nadal trionfa al Roland Garros, Roger Federer si impone a Wimbledon e Andy Murray conquista il suo primo US Open, diventando il primo britannico a vincere uno Slam in singolare maschile dal 1936.

Un anno, dunque, pieno di contrasti: tragedie, addii, scoperte scientifiche e imprese sportive che hanno lasciato il segno. E mentre il mondo attraversa questi dodici mesi intensi, a Bergamo la serata dell’11 novembre si accende già nei primi minuti. Dopo appena nove minuti, Giacomo Bonaventura raccoglie il perfetto suggerimento di Federico Peluso e porta in vantaggio l’Atalanta con un colpo di testa: allo stadio Atleti Azzurri d’Italia è 1-0.

MONACO, GERMANIA - 19 MAGGIO: Frank Lampard e Jose Bosingwa (al centro), giocatori del Chelsea, sollevano il trofeo per festeggiare la vittoria nella finale di UEFA Champions League tra FC Bayern Monaco e Chelsea, disputata alla Fussball Arena München il 19 maggio 2012 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

15’-MUSICA: dai grandi addii ai tormentoni mondiali

Il 2012 è un anno che lascia un segno profondo nella storia dellaanche per gli addii che porta con sé. Il primo marzo l’Italia si sveglia con una notizia dolorosa: a Montreux, in Svizzera, muoreappena tre giorni prima del suo sessantanovesimo compleanno. Un artista capace di attraversare generazioni, sperimentare linguaggi e regalare al pubblico canzoni senza tempo. Daa L’anno che verrà, passando per Piazza Grande eil suo repertorio rimane una parte fondamentale della musica italiana. La sua scomparsa viene accolta da un’ondata di commozione e affetto, con migliaia di persone che si riuniscono aper rendergli omaggio.

Ma il 2012 è anche l’anno dei grandi tormentoni, quelli che con poche note ci riportano immediatamente indietro nel tempo. A dominare le classifiche italiane è soprattutto Michel Teló con Ai Se Eu Te Pego!, brano brasiliano che conquista le radio, le discoteche e persino gli spogliatoi di calcio, grazie anche all’ormai celebre balletto diventato virale tra i calciatori.

Dall’altra parte del mondo arriva invece PSY: il suo Gangnam Style esplode nell’estate, trasformandosi in un fenomeno planetario. Il videoclip supera ogni confine, tra passi di danza imitati ovunque e un ritornello che diventa impossibile da dimenticare.

Anche la musica italiana ha le sue protagoniste. Al Festival di Sanremo, Emma trionfa con Non è l’inferno, mentre Arisa conquista il pubblico con La notte, una delle canzoni più amate di quell’edizione. Tra i brani che accompagnano l’anno c’è anche Non vivo più senza te di Biagio Antonacci, con il suo ritmo trascinante e le sonorità che richiamano la pizzica salentina.

E poi ci sono le hit che riempiono le radio e le piste da ballo: Ma Chérie di DJ Antoine e Tacatà di Romano & Sapienza, due brani che diventano autentici tormentoni. Un anno musicale capace di alternare emozioni profonde e leggerezza, grandi interpreti e fenomeni virali, confermando quanto la musica sappia raccontare lo spirito di un’epoca.

Mentre le classifiche si riempiono di nuovi successi e il mondo balla sulle note di Gangnam Style, a Bergamo la partita prosegue con l’Atalanta in vantaggio. Dopo il gol di Bonaventura al 9’, l’Inter cerca una reazione, ma al termine dei primi trenta minuti la Dea conserva il suo prezioso vantaggio: ancora Atalanta 1, Inter 0.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 11 NOVEMBRE: Psy esegue "Gangnam Style" sul palco degli MTV EMA 2012 presso la Festhalle di Francoforte, l'11 novembre 2012 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Andreas Rentz/Getty Images per MTV)

30’-CINEMA: l’anno dei supereroi e dei grandi ritorni

Nel 2012 la voce dipassa dalle classifiche musicali al grande schermo, accompagnando il ritorno dial cinema conLa cantante britannica firma la colonna sonora dell’omonimo film, diretto da Sam Mendes, regalando alla saga una delle sue canzoni più celebri. Un brano che diventa un successo mondiale e conquista anche il premiocome miglior canzone originale. È uno dei tanti esempi di un’annata cinematografica ricca di titoli destinati a lasciare il segno.

In Italia, il botteghino sorride soprattutto alla commedia. A gennaio arriva Benvenuti al Nord, seguito del fortunato Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio e Alessandro Siani nuovamente protagonisti di un incontro-scontro tra culture, abitudini e stereotipi del nostro Paese. Una pellicola che riporta al cinema una coppia amatissima dal pubblico e che diventa uno dei maggiori successi italiani dell’anno.

Hollywood, invece, si trasforma in un gigantesco universo di supereroi. Ad aprile arriva The Avengers, il film Marvel che riunisce per la prima volta sul grande schermo alcuni dei suoi personaggi più iconici. La storia ruota attorno a Loki, fratello di Thor, che arriva sulla Terra con l’intenzione di conquistarla scatenando un’invasione aliena su New York. Per fermarlo, Nick Fury, direttore dello S.H.I.E.L.D., recluta una squadra speciale composta da Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco. Dopo aver superato rivalità e incomprensioni, i sei eroi si uniscono per difendere il pianeta, dando vita a una battaglia spettacolare che conquista il pubblico di tutto il mondo.

Pochi mesi dopo è il momento de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, capitolo conclusivo della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman, con Christian Bale ancora una volta nei panni del Cavaliere Oscuro.

Tra i fenomeni dell’anno c’è anche Hunger Games, tratto dal romanzo di Suzanne Collins. Jennifer Lawrence interpreta Katniss Everdeen, una ragazza costretta a combattere in un reality televisivo mortale, in una società distopica che conquista milioni di spettatori e dà inizio a una saga di enorme successo.

Il cinema del 2012, però, non è soltanto azione e supereroi. A dicembre arriva Django Unchained, il western di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio, mentre il mondo dell’animazione regala due avventure destinate a entrare nel cuore di grandi e piccoli: Ralph Spaccatutto, viaggio coloratissimo nel mondo dei videogiochi, e Hotel Transylvania, commedia animata che immagina un albergo gestito da Dracula per ospitare mostri di ogni genere.

Un’annata che attraversa generi e generazioni, tra grandi saghe, nuove storie e personaggi indimenticabili. E mentre al cinema James Bond affronta una nuova missione sulle note di Adele e gli Avengers si uniscono per salvare New York da un’invasione aliena, a Bergamo l’Atalanta continua a proteggere il proprio vantaggio. Al 45’ il gol di Bonaventura è ancora decisivo e la formazione orobica torna negli spogliatoi con un gol di vantaggio sui nerazzurri.

ROMA, ITALIA - 21 APRILE: (Da sinistra a destra) Gli attori Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Scarlett Johansson e Mark Ruffalo partecipano al photocall di "The Avengers" presso l'Hotel De Russie, il 21 aprile 2012 a Roma, Italia. (Foto di Elisabetta Villa/Getty Images)

45’ - SERIE TV: dai supereroi del grande schermo ai nuovi fenomeni televisivi

Al rientro dall’intervallo l’azione deiabbandona le sale cinematografiche dopo il trionfo di The Avengers e conquista direttamente il piccolo schermo. Nell’autunno del 2012 il network statunitense The CW lancia infattila serie ideata da Greg Berlanti che porta in televisione le avventure disopravvissuto per cinque anni su un’isola deserta dopo un naufragio, il miliardario torna a Starling City indossando un cappuccio verde e impugnandoe frecce per combattere la corruzione, inaugurando di fatto l’intero universo televisivo DC.

Nello stesso periodo debutta sulla NBC anche Chicago Fire, il dramma creato da Dick Wolf ambientato tra i vigili del fuoco e i paramedici della Caserma 51, destinato a trasformarsi nel capostipite di un franchise televisivo longevo e seguitissimo in tutto il mondo.

In Italia la Rai risponde con due produzioni che dominano gli ascolti della prima serata e segnano l’immaginario collettivo del 2012. Su Rai 1 esordisce Il giovane Montalbano, il prequel diretto da Gianluca Maria Tavarelli che affida a Michele Riondino il compito di raccontare gli anni giovanili a Vigata del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, svelando i primi passi della sua squadra e l’inizio della storia d’amore con Livia.

Pochi mesi dopo conquista milioni di spettatori anche Una grande famiglia, la saga corale guidata da Stefania Sandrelli, Alessandro Gassmann e Gianni Cavina che intreccia segreti imprenditoriali, scomparse improvvise e legami familiari attorno alla dinastia brianzola dei Rengoni.

Oltreoceano intanto la HBO manda in onda la prima stagione di Veep - Vicepresidente incompetente, la tagliente satira politica firmata da Armando Iannucci con Julia Louis-Dreyfus nei panni di Selina Meyer, capace di mettere a nudo con ritmo serrato e cinismo ogni retroscena dei corridoi del potere di Washington.

Un panorama televisivo ricchissimo, capace di alternare l’adrenalina dell’azione, il fascino del giallo all’italiana e l’ironia dei palazzi istituzionali. E mentre sul piccolo schermo nascono nuove saghe destinate a durare negli anni, a Bergamo si apre la ripresa di Atalanta-Inter con gli ospiti decisi a rimettere subito in equilibrio la sfida. Al 56’ l’Inter trova il pareggio: Fredy Guarín calcia una punizione potente e precisa che supera Andrea Consigli e fissa l’1-1. La gioia nerazzurra dura però appena quattro minuti, perché al 59’ Maxi Moralez pennella un cross perfetto dalla sinistra sul quale Germán Denis anticipa tutti e batte Samir Handanovič: allo scoccare dell’ora di gioco l’Atalanta torna avanti sul 2-1.

MONTE-CARLO, MONACO - 11 GIUGNO: (Da sinistra a destra) Peter Jankowski, Charlie Barnett, David Eigenberg, Dick Wolf, Danielle Gelber, Arthur Forney ed Eamonn Walker posano durante il photocall di "Chicago Fire" insieme ai vigili del fuoco di Monaco, in occasione del 53° Festival della Televisione di Monte-Carlo, l'11 giugno 2013 a Monte-Carlo, Monaco. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

60’ - POLITICA: la conferma di Obama, i nuovi equilibri globali e lo scossone italiano

Dalla satira corrosiva dei corridoi di Washington raccontata inil cronometro scivola direttamente sullareale, perché il 2012 ridisegna gli equilibri dei palazzi del potere su scala planetaria.

Negli Stati Uniti, pochi giorni prima del match di Bergamo, Barack Obama conquista la rielezione alla Casa Bianca nel voto di novembre superando lo sfidante repubblicano Mitt Romney e blindando così il secondo mandato presidenziale dopo una campagna elettorale combattuta stato per stato.

A Mosca Vladimir Putin torna ufficialmente al Cremlino per il suo terzo mandato da presidente della Federazione Russa dopo la parentesi da primo ministro, mentre a Pechino il XVIII Congresso del Partito Comunista Cinese elegge Xi Jinping segretario generale, avviando una nuova era storica per la leadership e l’ascesa economica della Cina.

In Europa l’Unione Europea riceve il Premio Nobel per la Pace a Oslo, un riconoscimento assegnato dal comitato norvegese per aver trasformato per oltre sei decenni un continente dilaniato da conflitti secolari in uno spazio di pace, riconciliazione e democrazia, proprio mentre l’eurozona affronta la fase più delicata della crisi dei debiti sovrani.

L’Italia vive intanto un anno di profondi sommovimenti politici e istituzionali: mentre il governo tecnico guidato dal presidente del Consiglio Mario Monti vara riforme economiche e misure di rigore, sulla scena nazionale esplode l’ascesa elettorale del Movimento 5 Stelle fondato da Beppe Grillo, che conquista sindaci di peso alle amministrative di primavera e catalizza la protesta contro i partiti tradizionali. A dicembre, venuto meno il sostegno parlamentare, Mario Monti rassegna le dimissioni subito dopo l’approvazione della legge di stabilità, aprendo la strada alle elezioni politiche anticipate dell’inverno successivo.

Un anno di svolte storiche e nuove leadership che cambiano il volto delle democrazie e degli assetti internazionali. E mentre nel mondo si ridisegnano le gerarchie politiche, sul prato dello stadio Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta assesta il colpo del possibile ko alla squadra di Andrea Stramaccioni. Al 67’ Matías Silvestre trattiene in area Federico Peluso e l’arbitro Damato indica senza esitazioni il dischetto del rigore: dagli undici metri si presenta ancora Germán Denis, che spiazza Handanovič firmando la doppietta personale e portando la Dea sul 3-1 a un quarto d’ora dalla fine.

BERLINO, GERMANIA - 29 AGOSTO: Il Presidente del Consiglio italiano Mario Monti fa una pausa durante una conferenza stampa con la Cancelliera tedesca Angela Merkel presso la Cancelleria federale tedesca, il 29 agosto 2012 a Berlino, in Germania. Merkel e Monti hanno discusso della crisi nell'Eurozona; l'incontro rientra in una serie di colloqui tenuti dalla Cancelliera dopo la pausa estiva, in un clima di crescente preoccupazione per le economie di Italia, Grecia e Spagna. (Foto di Adam Berry/Getty Images)

75’ - TECNOLOGIA: la guerra futuristica di Black Ops II e la rivoluzione social e cloud

Le tensioni geopolitiche e i nuovi scenari internazionali che attraversano il pianeta ispirano da vicino anche l’industria deiche proprio nel novembre 2012 lancia sul mercato. Sviluppato da Treyarch e pubblicato da Activision, il titolo rompe la tradizione storica della saga proiettando i giocatori per la prima volta in unaambientata nel 2025 tra droni autonomi, cyber-attacchi e conflitti per il controllo delle terre rare, registrando incassi record superiori al miliardo di dollari in appena quindici giorni.

L’intero universo digitale attraversa però nel 2012 una trasformazione strutturale che cambia per sempre le abitudini quotidiane di miliardi di utenti. A maggio Mark Zuckerberg guida lo storico sbarco in Borsa di Facebook al Nasdaq, una delle quotazioni tecnologiche più attese di sempre, dopo aver chiuso ad aprile l’acquisizione strategica di Instagram per un miliardo di dollari: una mossa lungimirante che permette al colosso di Menlo Park di dominare la transizione dei social network verso gli smartphone e la fotografia mobile.

Sul fronte dei dispositivi e dei sistemi operativi Apple presenta l’iPad Mini da 7,9 pollici, inaugurando una nuova fascia compatta nel mercato dei tablet, mentre Microsoft lancia Windows 8, ridisegnando radicalmente la storica interfaccia desktop con le mattonelle dinamiche pensate per integrare computer tradizionali e schermi touch.

A completare la svolta digitale dell’anno provvede infine Google con il lancio ufficiale di Google Drive, che porta l’archiviazione dei file e la collaborazione documentale sul cloud nella routine giornaliera di studenti, aziende e cittadini.

Un’autentica rivoluzione tecnologica che segna l’ingresso definitivo nell’era mobile e connessa. E mentre il mondo scopre le nuove frontiere del digitale, a Bergamo si infiamma l’ultimo quarto d’ora dei tempi regolamentari. All’84’ Rodrigo Palacio sfrutta un assist di Antonio Cassano e batte Consigli con un destro preciso che accorcia le distanze sul 3-2, riaprendo improvvisamente la partita proprio a ridosso del novantesimo.

DEAUVILLE, FRANCIA - 26 MAGGIO: Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook Inc., reagisce durante la sessione dedicata a Internet nel corso del vertice del G8, il 26 maggio 2011 a Deauville, in Francia. I leader delle nazioni più ricche del mondo sono riuniti a Deauville, in Francia, per il vertice del G8, dove discuteranno di varie questioni legate alla sicurezza, agli aiuti e al commercio, tra cui la "Primavera araba", la sicurezza nucleare e il cambiamento climatico. (Foto di Chris Ratcliffe - Pool/Getty Images)

90’ - PREZZI: quanto costava vivere nell'Italia del 2012

Prima di chiudere definitivamente la nostra macchina del tempo, vale la pena dare uno sguardo ai listini e agliche gli italiani tenevano in tasca nell’autunno del 2012.

In un anno segnato dalla crisi economica europea e dalle misure di rigore del governo Monti, un litro di benzina al distributore sfiorava i 1,80 euro, toccando proprio nel 2012 uno dei picchi storici più alti mai registrati fino a quel momento, mentre il gasolio viaggiava intorno ai 1,70 euro al litro.

Al bar la tazzina di espresso costava in media 0,90 euro, con il caffè già arrivato a un euro soltanto nelle grandi città del Nord, mentre un quotidiano in edicola si acquistava con 1,20 euro.

Per concedersi una serata fuori bastavano circa 7,50-8 euro per un biglietto intero al cinema (qualcosa in più per le proiezioni in 3D di The Avengers), mentre per una pizza margherita con bibita al ristorante si spendevano mediamente 12-15 euro.

Sul fronte della tecnologia, infine, il nuovo iPad Mini presentato da Apple debuttava in Italia a partire da 329 euro, mentre l’iPhone 5 arrivava nei negozi a 729 euro nella versione base da 16 GB.

Cifre che fotografano un’Italia ancora lontana dall’inflazione degli anni Duemilaventi, dove il potere d’acquisto faceva già i conti con le prime stangate fiscali ma conservava equilibri ben diversi dagli attuali.

E mentre gli italiani facevano quadrare i conti tra caro-carburante e spese quotidiane, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia scoccava finalmente il novantesimo minuto e si entrava nel recupero. Nonostante l’espulsione diretta dell’attaccante bergamasco Facundo Parra al 92’, la retroguardia di Stefano Colantuono respinge gli ultimi disperati assalti dell’Inter fino al triplice fischio dell’arbitro Damato: l’Atalanta batte i nerazzurri 3-2, interrompe la striscia di dieci vittorie consecutive della squadra di Stramaccioni e manda in delirio il pubblico bergamasco.

BERGAMO, ITALIA - 11 NOVEMBRE: German Gustavo Denis #19 of Atalanta BC segna dal dischetto durante la Serie A match tra Atalanta BC e FC Internazionale Milano allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 11 novembre 2012 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'EREDITÀ DELLA PARTITA

dell'11 novembre 2012 trascende per sempre il concetto di semplice partita di calcio.I due colpi di frusta di Germánil boato dello stadio Atleti Azzurri d'Italia e lo sguardo incredulo dell'Inter di Stramaccioni dopo dieci vittorie consecutive si cristallizzano come l'istantanea perfetta e inossidabile di un'epoca.

Quella domenica sera fotografa un mondo di inizio decennio formidabile e irripetibile. Un pianeta che applaude l'atterraggio di Curiosity su Marte e saluta per sempre Neil Armstrong e Lucio Dalla, un pubblico capace di ballare in coro sulle note di Gangnam Style e Ai Se Eu Te Pego!, di emozionarsi al cinema con gli Avengers, Skyfall e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, di appassionarsi alle prime frecce di Arrow e alle indagini del giovane Montalbano, mentre Barack Obama conquista la rielezione alla Casa Bianca e Mark Zuckerberg cambia per sempre le nostre giornate comprando Instagram.

Eppure, di fronte al rumore di un pallone che rotola sotto i riflettori di Bergamo e all'impresa di un attaccante argentino soprannominato El Tanque, tutto si ferma: il tempo rallenta, le gerarchie della Serie A saltano e una notte di novembre si trasforma per sempre in memoria collettiva.