È durata appena 20 minuti la partita di Harry Kane contro il Colonia: il centravanti inglese si è fermato per un infortunio alla caviglia, il Bayern conferma lo stop
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Un episodio sfortunato rischia seriamente di compromettere la stagione di Harry Kane, protagonista assoluto del Bayern Monaco e punto di riferimento della Nazionale inglese. L'attaccante è stato infatti costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti dall'inizio della sfida di campionato con il Colonia, a causa di un duro contrasto alla caviglia: gli esami medici hanno confermato la lesione e ora un lungo stop pare inevitabile.
Infortunio alla caviglia per Kane, Kompany: "Starà fuori per diversi mesi"La partita tra Bayern e Colonia, terminata 1-1, ha lasciato una pesante preoccupazione in casa bavarese quando al ventesimo minuto del primo tempo, Harry Kane si è infortunato mentre cercava di intervenire su un cross rasoterra di Olise. Il difensore Joel Schmied, è arrivato per primo sul pallone, colpendo successivamente la gamba sinistra dell'attaccante inglese e facendolo rimanere a terra dolorante. Secondo le ricostruzioni, Kane ha provato a proseguire la partita ma dopo pochi minuti ha chiesto la sostituzione, uscendo dal campo accompagnato dallo staff medico; gli esami effettuati hanno poi evidenziato una lesione del legamento sindesmotico della caviglia sinistra, un infortunio conosciuto anche come distorsione alta della caviglia. Nel post-partita, anche l'allenatore Vincent Kompany ha confermato l'infortunio, comunicando: "Starà fuori per mesi".
Secondo le prime stime riportate dalla stampa britannica, il recupero potrebbe richiedere circa tre mesi, anche se i tempi effettivi dipenderanno tanto dall'evoluzione clinica e dal percorso riabilitativo, ma a prescindere il Bayern perderà per diverso tempo un elemento fondamentale come Kane.
Bayern Monaco e Inghilterra in apprensione per KaneL'assenza di Kane rappresenta un problema enorme per il Bayern Monaco, impegnato su più fronti tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali, costringendo Kompany a dover rivedere le proprie soluzioni offensive. Anche la Nazionale inglese osserva con attenzione l'evoluzione dell'infortunio, con Kane che potrebbe forse tornare in tempo per gli impegni di marzo in Nations League contro la Norvegia, appuntamenti importanti per la selezione di Thomas Tuchel in vista dei prossimi Europei. Tuttavia sono solo ipotesi e tutto dipenderà dal percorso di recupero dell'inglese, che certamente non vivrà un momento semplice dopo il trionfo alla cerimonia del Pallone d'Oro.
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