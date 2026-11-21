Un episodio sfortunato rischia seriamente di compromettere la stagione di Harry Kane, protagonista assoluto del Bayern Monaco e punto di riferimento della Nazionale inglese. L'attaccante è stato infatti costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti dall'inizio della sfida di campionato con il Colonia, a causa di un duro contrasto alla caviglia: gli esami medici hanno confermato la lesione e ora un lungo stop pare inevitabile.

Infortunio alla caviglia per Kane, Kompany: "Starà fuori per diversi mesi"

La partita tra Bayern e Colonia, terminata 1-1 , ha lasciato una pesantein casa bavarese quando al ventesimo minuto del primo tempo,si è infortunato mentre cercava di intervenire su un cross rasoterra di Olise. Il difensore Joel Schmied, è arrivato per primo sul pallone,successivamente la gamba sinistra dell'attaccante inglese e facendolo rimanere a terra dolorante. Secondo le ricostruzioni, Kane ha provato a proseguire la partita ma dopo pochi minuti ha chiesto la, uscendo dal campo accompagnato dallo staff medico; gli esami effettuati hanno poi evidenziato unadella caviglia sinistra, un infortunio conosciuto anche come distorsione alta della caviglia. Nel post-partita, anche l'allenatoreha confermato l'infortunio, comunicando: "Starà fuori per mesi".

Secondo le prime stime riportate dalla stampa britannica, il recupero potrebbe richiedere circa tre mesi, anche se i tempi effettivi dipenderanno tanto dall'evoluzione clinica e dal percorso riabilitativo, ma a prescindere il Bayern perderà per diverso tempo un elemento fondamentale come Kane.

MONACO, GERMANIA - 20 NOVEMBRE: Harry Kane dell'FC Bayern Monaco lascia il campo dopo aver subito un infortunio durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern München e 1. FC Köln all'Allianz Arena il 20 novembre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Bayern Monaco e Inghilterra in apprensione per Kane

L'assenza dirappresenta un problema enorme per il, impegnato su più fronti tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali, costringendoa dover rivedere le proprie soluzioni offensive. Anche laosserva con attenzione l'evoluzione dell'infortunio, con Kane che potrebbe forse tornare in tempo per gli impegni di marzo incontro la Norvegia, appuntamenti importanti per la selezione di Thomas Tuchel in vista dei prossimi Europei. Tuttavia sono solo ipotesi e tutto dipenderà dal percorso didell'inglese, che certamente non vivrà un momento semplice dopo il trionfo alla cerimonia del Pallone d'Oro.